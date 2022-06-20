俗話說一樣米養百樣人，有些人個性狡詐、唯利是圖，為達目的不擇手段；不過也有些人忠厚老實，心思特別單純。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座天生缺心眼，對於別人較沒防備心，因此容易遭到有心人士欺騙利用。

▍雙魚座

雙魚座個性善良單純，對於外界較沒有防備心，加上膽子小，遇到問題下意識就想逃避，以至於容易遭到有心人士盯上，就算被騙也不敢出聲，而是會憋在心裡，默默承受，久而久之，就容易陷入負面情緒不可自拔。

▍白羊座

白羊座個性單純、想法簡單，容易衝動行事，從來不會計較後果，脾氣相對較急躁，有很強的自尊心，而且非常容易輕信他人。這樣的白羊座不喜歡玩心眼、算計別人，所以對待身邊的每個人都十分真誠，正因為如此，也容易遭到有心人士欺騙。

▍巨蟹座

巨蟹座重感情，加上同情心氾濫，所以一旦有人求助，他們從來不會計較利益得失，二話不說就伸出援手。正因為個性太過善良，很少拒絕別人，所以巨蟹座經常遭到有心人士利用，但即便知道自己被騙，他們也不會計較太多，反而會同理對方的處境，凡事以和為貴。