一名人夫擔心妻子育兒壓力太大，便驚喜請來岳母到家幫忙，未料，妻子也不約而同瞞著他請來婆婆，最後竟導致2個阿嬤搶著照顧孫子，出乎意料的發展，實在讓他哭笑不得。

這名男網友在臉書社團《爆怨2公社》分享學長的故事，稱學長的妻子留職停薪育兒，初為人母不太熟悉一切，情緒越發暴躁，學長便瞞著妻子，請託岳母來家裡幫忙，希望能給妻子一個驚喜，同時減輕些育兒壓力。

未料，學長才剛把岳母接回家，就發現媽媽正在家裡煮飯，一問之下才得知，妻子找來媽媽救援育兒，夫妻兩人不約而同地想給彼此驚喜，還都找來母親幫忙，讓學長頓時哭笑不得。

學長也說，後來妻子返家看到許久未見的岳母直接淚崩，2人則被各自的母親訓話太見外，就算結婚有小孩，媽媽就是一輩子的媽媽，只要有需要就可以隨時請他們幫忙；學長還笑說，2位阿嬤現在為了誰先照顧孫女而爭吵不休。

文章曝光後，大批網友被逗樂，紛紛回應，「可喜可賀」、「被兩個媽媽包圍的愛著，好幸福的孩子呀」、「即使當了爸媽也可以當幸福的小孩」、「結局是幸福的」、「真叫人羨慕的阿嬤神隊友」、「你這是炫耀文！」、「事情從糟糕變得難以理解」。