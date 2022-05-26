TVBS新聞台爆出主播集體霸凌，不過電視台高層否認有此事，前主播劉芯彤表示主播間互有心結，頻出小手段搶人時段，常常在發生，慶幸的是自己早已脫離新聞圈，至於為何主播要勾心鬥角？她表示播報時段有好壞之分，誰不想成為舞台上的Ｃ位。

劉芯彤表示主播會勾心鬥角，主要是新聞時段有好壞之分，播到重點時段代表是該台大腕，畢竟誰不想成為舞台Ｃ位，尤其新聞台內展開主播徵選時，就好比後宮要納新妃嬪一樣，意味有舊人會被送入冷宮，因此檯面上競爭是理所當然，至於傳說中的擺陣燒符咒，她表示很多人都會求神問卜，曾經聽到某主播為了增加觀眾緣，常到狐仙廟拜狐仙，但這種不傷人的方法，算是相當正派，不過有些人卻是私下耍手段。

劉芯彤回想起剛從資深記者升為兼任主播時，都是播報冷門的早上六點時段，後來變成九點、十一點，意味著排位往前，沒想到某次播完新聞下台，拿起放在桌上的水杯喝了半杯後，下午喉嚨就開始沙啞，到了晚上甚至變成「男人的聲音」，更足足啞了兩星期，雖然沒有證據證明水出問題，但2個星期對剛爬上主播台的菜鳥而言，足夠讓敵人篡奪好不容易坐上的位置，從此次慘痛經驗後，就再也就不喝同事倒的水，也不喝曾經離開視線的水，雖然知道這位兇手身分，但始終沒有說出口。

至於TVBS新聞台爆出主播集體霸凌事件，她表示無非就是生存保衛戰，只是這些人忽略了一點，就是年年都有年輕妹仔加入新聞行列，但舊人卻沒人可以keep住美麗容顏，唯一能做的就增加腦袋的智慧，才能提升難被取代的條件。