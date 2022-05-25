香港女星蔚雨芯（原藝名：劉蒨樺）2011年參加香港小姐選美，雖然進入20強後就被淘汰，但曼妙身材加上撞臉女星周秀娜，讓她之後被陳百祥和吳奇隆青睞，成為旗下藝人，直到2019年才獨立發展；蔚雨芯擁有火辣身材，最近曬做瑜珈照，衣料太透明小褲形狀太明顯，讓網友全看呆。

蔚雨芯從2019年恢復自由身闖蕩演藝圈外，還經營醫美中心當副業，更花了7位數港幣進軍NFT市場，非常有事業心，被大讚是十足的商場女強人；蔚雨芯昨（24日）在IG更新近況，分享做瑜珈照片，喊話要做個自帶光芒的女子，「讓你每個決定都是自己做，自律為了健康」。

蔚雨芯擁有火辣身材，最近曬做瑜珈照，衣料太透明小褲形狀太明顯，讓網友全看呆。(圖/ 摘自蔚雨芯IG)

畫面中蔚雨芯在健身房裡做瑜珈，身上一套粉色瑜珈服，上半身大秀超有料的事業線，腹部還能看到結實的肌肉線條，下半身有翹臀和長腿，完美身材讓人不免想多看幾眼；但尷尬的是，可能因為瑜珈服太合身或是衣料太透明，蔚雨芯的小褲直接現形，讓網友看了超害羞。

不過，許多粉絲還是不被影響，紛紛留言大讚蔚雨芯好身材，「女神就是女神」、「身材好fit，太羨慕了」、「完美身材，應該花不少時間」、「迷人body，最美lady」、「期待女神之後的新作品」。