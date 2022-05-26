TVBS新聞台近日爆出女主播宮鬥風波，潑不明液體，剪衣、燒符等情節引發熱議。而主播互鬥戲碼中最經典的，莫過於2004年擔任華視氣象主播的竹幼婷，當時她爆出「化妝箱失蹤」事件，還造成爆料者蕭彤雯一併遭到懲處；而蕭彤雯今(26日)也PO出歌詞回應：「往事不要再提」。

竹幼婷離開主播台後已移居芬蘭多年，但因為此次主播宮鬥風波，過去她被另一女主播何佩蓁「藏化妝箱」的事件再被翻出。綜合當時報導，何佩蓁因不滿竹幼婷多次在公開場合批評她的工作表現，竹幼婷某天要進行氣象直播前，竟發現她的化妝箱不翼而飛，晚間氣象播報差點因此開天窗；2天後由自稱「撿到」化妝箱的主播何佩蓁歸還，竹幼婷懷疑是對方拿走化妝箱，事情鬧大到主管階層，後來演變成紙包不住火。

華視認定何佩蓁「沒有行竊，而是惡作劇」，將她調離主播台轉為記者。但此事件還衍生出因蕭彤雯轉述給媒體，一併遭到懲處，調離主播台並記申誡1次，蕭彤雯於懲處公佈當天便離職，夜間新聞沒播便收拾東西遞出辭呈，當時新聞部總監陳季芳也立刻批准，找主播吳中純救火。而時隔多年，當年的「轉身能遮台灣」美女主播蕭彤雯今(26日)也在臉書發文說：「我真的退隱江湖許久….麥擱問啦」，並引用《當愛已成往事》歌詞說：「往事不要再提～人生已多風雨～」，以此擋駕各界的關愛詢問。

蕭彤雯引用《當愛已成往事》歌詞「往事不要再提，人生已多風雨」回應。（圖／取自兩人臉書）

竹幼婷當年是華視人氣當紅的甜美氣象主播，因曾演過《粉紅教父小甜甜》擁有「小甜甜」封號；而「藏化妝箱」事件後，竹幼婷後來轉到香港鳳凰台，2016年時嫁給律師男友David，2017年生下長子後，離職和先生移居芬蘭，現一家四口定居首都赫爾辛基，生活堪稱幸福美滿。