TVBS主播群爆發職場霸凌，3名女主播疑似不滿另外1位主播，在該主播的座位桌面，潑灑不明液體，試圖表達心中不滿，被害女主播發現後蒐證並向上反應，電視台主管介入，被害主播續留原時段播報，鬧事的3人分別被調整到其他時段，電視台表示，確實有小糾紛，並非職場霸凌。警方表示，並未接獲報案。

媒體圈盛傳，TVBS電視台主播群，疑不滿某位女主播，3人聯合起來在她的座位桌面、個人衣物，潑灑不明液體，被害女主播發現自己衣服破損，裝設秘錄器拍下鬧事者的行徑，後經台內主管詢問3人，1名主播認錯，另2人否認，不認錯的主播則遭調整時段。

據了解，電視台主播為了爭取好的時段，擔任主播提高曝光率，常會以尖銳的言語針鋒相對，主播間常有齟齬。但TVBS表示，外傳內容不實，並沒有霸凌，也沒有主播發現後報警，更沒以警方介入，部分主播之間卻有小糾紛，現已處理。轄區警方表示，並未接獲任何報案。