以往楠梓是首購熱區，現在首購族想在楠梓買房是愈來愈難。台積電去年宣布落腳高雄楠梓中油煉油廠舊址，6月即將動工，位於第一環生活圈的楠梓屋主不甘示弱開出4字頭價格，測試市場接受度，專家分析，看好未來產業利多，想獲利下車的屋主抱預期心態，多開高價出售，讓5月買氣急踩煞車。

台積電在楠梓設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，產業議題發酵，周邊房價應聲起漲。根據內政部不動產交易實價查詢服務網公布，2021年上半年預售新案如「悅讀平均綠」、「百達卓悅」、「清景麟白易居」、「鋭揚天鵝堡」等案，成交價約18~21萬元。

圖說：受台積電效應影響，楠梓房價短短1年從1字頭直接跳空站上3字頭。(記者張雅雲翻攝)

短短1年的時間，房價從1字頭直接跳空站上3字頭，今年上半年如城揚建設「JONE」住家出現32.9萬元的成交價，創區域歷史新高，預售案「微美居鉑金特區」住家成交價也有32.3萬元；「藍田玉」、「崑庭馥御」也有3字頭的成交紀錄，站穩3字頭行情。

根據高雄市代銷公會統計，楠梓區銷售中成屋3場，預售案9場，興建中27場，成屋庫存僅25戶，預售庫存1084戶，顯示成屋大缺貨，新成屋可售戶量體幾乎見底。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，楠梓自住剛性需求沒有消失，今年將有多場站穩3字頭開價的個案陸續進場，且開價與成交價落差有限，推估房價持續緩漲機率大，主因是土地成本加上營造成本上揚，直接反應在房價。

預售太貴、又買不到新成屋，不少民眾便轉向中古市場尋找物件，因此近期高雄的中古房市熱度高，自住買方追價，促使屋主將待售價格衝高，漲勢兇猛，如近期591中古屋網站，楠梓區出現「遠見峰悦」、「IG愛家」、「捷運之星」等案屋主，拆算單坪單價達40萬元以上，最高開出42.6萬元，比對當初實價登錄均價，顯然是想翻倍轉售，讓自住客大呼吃不消、壓力太大。

信義房屋楠梓店一級專員曾灝天說，楠梓新案開價站穩3字頭，屋主轉售想挑戰單坪4字頭仍有難度，自住客購屋力道將減緩，加上政策打房、貸款成數、持續升息、國際政經等多方因素干擾，今年第2季買氣急降，僅剩去年第4季成交量能一半。

曾灝天指出，楠梓去年房價漲得太凶太急，預估下半年房價將回歸到正常水平，不過從土地價格來看，芳崗建設之前以每坪88.8萬元的價格買下援中路、藍昌路口的526.47坪土地，創下楠梓區土地新高價，地價墊高房價，未來房價坐3望4，台績效應目前就市場氛圍來說並未退燒，但房價也不會如同去年一樣，短期內狂飆的那麼快。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)