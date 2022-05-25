TVBS新聞台今(25日)爆出主播集體霸凌，還驚動警方介入，雖然T台否認此事，但仍在業界盛傳，對此，前主播劉芯彤也發表自己看法，並曝光主播間的「驚人內幕」。

劉芯彤聽聞主播集體霸凌，她也在臉書發文，驚訝表示「主播集體霸凌事件，這麼多年來，我還是第一次聽說」，但雖然沒有聽過霸凌，「主播之間互有心結，頻出小手段搶人時段的，倒是常常在發生呀」，並慶幸自己已經脫離了。

對此，作家黃大米留言：「這不是很平常的事情嗎～你為什麼會吃驚～你不要裝喔。」劉芯彤則回應：「霸凌、搶時段常常聽呀，但集體集體集體ㄟ，真是太難得了，主播竟然也能如此團結。」

據悉，這場主播宮鬥劇是因為女主播要爭播報時段，受害主播為此擺陣法，而被指霸凌的主播想破壞桌上的陣法，才會在桌面與衣物潑灑不明液體，更剪破對方的衣物。

而對於主播的集體霸凌事件，T台也做出懲處，一名主播有認錯，因此可以繼續播報，另為兩名因不願意承認錯誤而調組，對此，TVBS回應「截圖所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」