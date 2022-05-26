TVBS新聞台傳出主播內鬥風波，據悉有3位女主播同時欺壓某女主播，不過電視台則是否認此事，消息傳出後，有不少新聞主播跳出來分享類似事件，主播黃若薇表示入行多年，學習到在職場上最重要的一點就是要會「做人」。

根據《三立新聞網》報導，曾任三家電視台主播，現任人力銀行發言人的黃若薇，她表示當主播時，沒有遇過背後捅刀的事件，大家全都是明著來，比的是收視率、表現、粉絲人數，接著強調在職場上會「做人」是相當重要，只要平常做人客客氣氣，大家有需要也義不容辭幫忙，基本上彼此都會給予基本的尊重，因此「人和」真的很重要。

黃若薇表示每次只要有主播霸凌話題出現，就會有其他主播表示主播圈很黑暗，大家會害來害去，甚至有許多主播會分享類似案例，對此，她表示如果是親身經驗就很OK，但若沒有證實只是「聽說」，就不需要把新聞圈和同業講得如此黑暗，接著強調：「我覺得任何圈子都是一樣，人的本質都是重點，倒不是哪個圈子特別複雜，哪個圈子單純」。

對於主播霸凌事件，TVBS回應截圖所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查，雖然部分主播曾有過小糾紛，但已處理，至於台北市警方與刑事局則表示並有接獲相關報案。