秦楊傳出欠債700萬元不還，讓債主氣到直接PO網公審，更直指他總擺出要錢沒有爛命一條的態勢，根本驗證「人不要臉，天下無敵」這句話，接著喊話：「歡迎莊姓藝人或經紀人來當面對質」，對此，秦楊本人親自做出回應，坦承雖然名下沒有財產，但是並未跑路，也喊話對方不要捏造事實。

秦楊昨(25日)深夜透過臉書發文，表示這是對方用相同新聞二度爆料，首先強調自己並沒有跑路，接著表示多年前投資失敗，生活過得很辛苦，導致名下沒有財產和房產，接著提到是向該名網友的父親借錢，也吐露內心話：「我也一直很感謝您的爸爸沈董，十多年來對我的資金支持照顧 ，我是跟您爸爸借的資金，我在明您在暗，您爸爸沈董隨時可以找得到我，而我跟您爸爸沈董也隨時保持聯絡」。

秦楊發文反擊爆料者，坦承雖然名下沒有財產，但是並未跑路，也喊話對方不要捏造事實。(秦楊臉書)

秦楊透露日前跟沈董通電話，才知道爆料者身分竟是他兒子，早在前年也出現相同爆料，由於「欠錢還錢，天經地義」，還不想去追查誰是爆料者，接著重申自己並沒有跑路，投資失敗後也沒有財產房產，雖然錢賺的少但尚可養家活口，也喊話對方：「我是欠您爸爸沈董的錢，並不代表我欠您罵，以及說一些不是事實的話，我們共勉之留點口德，感恩您」，更要對方直接去跟自己父親先聯繫再說。

其實2年前就有媒體報導，秦楊遭網友爆料欠債700萬，不過當時經紀人表示一切都是子虛烏有，強調「工作與經濟狀況一切正常」。