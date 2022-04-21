董事長樂團成軍25年，2019年以《祭》專輯參加第61屆葛萊美獎，回國後積極和蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊聯絡，耗時超過3年製作出得到葛萊美獎的專輯《八歌浪Pakelang》，融合第二代馬蘭吟唱隊原有風格，加以雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第一代截然不同的音樂風貌。

專輯製作期間，吉董2020年時自覺能力不足、無法目標，一度有意放棄，在團員們鼓勵下才打起精神，但沒想到專輯完成前夕又遭遇難題，吉董發現葛萊美獎規定報名作品需要至少51％的全新創作（無法以原有古調進行），但這個時候製作經費已經快要見底，只好暫緩重新思考接下來的腳步；2021年初，吉董經常跟錄音師跑去台東找蔣老師，約在錄音室並用手機播放有海浪、山脈、雲、俯瞰島嶼的風景等，沒想到蔣老師即興創作了10幾首歌，經過挑選跟編曲後，重新賦予歌曲新的生命。

本來專輯名稱叫做《光明之路》，考量蔣老師的個性幽默又愛開玩笑，隨遇而安及時行樂，時常還會下海捕魚，烹調一大桌海鮮犒賞大家，而八歌浪在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的樂舞慶典，因此將專輯正名為《八歌浪Pakelang》，專輯獲獎後全數銷售一空，由於製作工法繁瑣，預計5月底出貨。