因TVBS傳出主播霸凌風波，引來許多主播圈的名人紛紛在臉書回應相關話題，曾任東森財經新聞台的美女主播劉芯彤自曝曾順手喝了桌上的水喉嚨啞了2星期，雖找不到兇手但內心有底，沒想到引來其他同業稱過去曾在職場被劉芯彤霸凌，昨(26日)她喊冤，直說自己絕不會搞這種小手段，「我走到今天這個位置，沒有踏在這些說我霸凌他們的人頭上，因為我眼睛從來不會往下看，只會往上看。」

劉芯彤昨發文說沒想到最近拋出的經驗引來一堆同業討論，甚至有人打臉稱曾在職場被她霸凌，她仔細研究這些發言者的身分卻發現都不認識，「我只能說，你們覺得我蹭流量，為什麼不說我的發文精確抓住了新聞點，這是新聞人的敏銳度，你們做到了嗎？我的每一篇發文，都是真實的故事，而我的人生還真的就是遇到這麼多光怪陸離的倒霉事，說我是地獄倒霉鬼，我覺得也可以。」

劉芯彤發文。（圖／翻攝自主播 劉芯彤臉書）

劉芯彤進一步澄清，過去在職場上她確實要求很高，因為他們電視台資源少，但還是不希望輸給其他媒體，或許因此被別人覺得她霸凌，但她從不會人身攻擊或使小手段，她也強調：「新聞圈的從業人員，如果少了強勢主見和自我要求，那很快就活不下去，這也是為什麼很多人做沒多久就轉行的原因。」

劉芯彤透露接到前輩安慰電話。（圖／翻攝自主播 劉芯彤臉書）

昨關於劉芯彤的新聞傳開後，她透露有前輩告訴她不要把別人的攻擊放在心上，人們都是在菜鳥時因為老鳥罵人的一句話記恨到今日，最終成為努力的養分，讓她覺得是真理，「人在江湖走，哪有不挨刀」，流言總被加油添醋，也沒有人能面面俱到，她只要做到讓老公喜歡就好，沒必要讓沒關係的人喜歡她，見此，網友回應：「做自己最開心，愛酸的就讓他們吹鬍子瞪眼睛去」、「讓人學習最多的通常都是當時最痛恨的人，會痛才會成長」、「真的，職場那麼久誰不是千瘡百孔，也只能不斷自我療傷然後繼續前行(茶~)」。