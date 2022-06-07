《跟蹤騷擾防治法》本月1日上路，短短7天台北市已受理15件民眾報案，等於1天平均就有2件，並非小數目，有議員批評市府並未拿出積極配套作為。對此，市警局強調，目前受理的跟騷案多與現行家暴案重疊，已成立緊急應變小組，落實被害人保護和跟騷防制，同時設置「北市跟騷即時通」，提供員警即時諮詢。

根據內政部公告，凡有民眾出現跟蹤、盯哨、要求約會及網路騷擾等8類行為，且行為與「性或性別」有關，只要使當事人心生畏懼就可能違反《跟騷法》，最重可處5年刑期，如攜帶凶器犯罪或違反保護令，且有反覆犯罪之虞，法院得預防性羈押。

新法上路7天後，台北市警察局婦幼警察隊隊長李秉蒼指出，北市警局共計受理15件，已到案犯嫌7人，其中尚未查明身分3件，未來將持續調閱監視器偵辦，目前被告均為男性，且多與現行家暴案件重疊，會持續透過教育訓練教育員警新法施行後處置方式，並設置即時諮詢使用「臺北市跟騷即時通」，即時提供員警協助。

市議員許家蓓指出，跟騷法上路不到一周，台北市就已經有十幾起報案，並非小數目，無論成案與否市府都必須重視；過去市長柯文哲曾提及虐待動物者應納入社會安全網定期訪視，針對跟騷法的犯嫌，她也認為應同步納入社安網，以免釀成更大的傷害，也要求市府加強教育與宣導，從源頭端減少跟騷情事。

對此，北市社會局指出，受害人第一時間可透過警政系統受理報案後，若警察機關受理後，認定有跟蹤騷擾犯罪嫌疑者，會核發書面告誡行為人或發動相關刑事強制處分。若2年內再犯，被害人、警察、檢察官皆可向法院申請保護令。

社會局強調，不論是受害人或行為人，警察機關受理案件後若發現有需要相關服務，可透過社會安全網，藉由各局處相互媒合資源及服務，除加強宣導與教育《跟騷法》的相關規範外，也會從過去市府社會安全網各局處相互合作的基礎上，讓兩造雙方都可盡早媒合服務資源，從源頭端減少跟騷情事。

警察局則說，未來將持續推動跟蹤騷擾案件防制工作，落實案件偵查及被害人保護工作，給予跟蹤騷擾行為人約制，避免再犯；現已成立緊急應變小組，針對緊急案件做即時處置。日後也會於警廣及臉書、ig等社群加強跟蹤騷擾犯罪預防宣導，並推廣台北市警政App內建警示鈴及跑馬燈，提升民眾跟蹤騷擾自我保護觀念。