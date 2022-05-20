劉子銓一看到粉紅汽球飛出來，感動得哭歪臉。（經紀人林修毅提供）

趙小僑經歷艱難的求子歷程，18日宣布懷孕7個月，20日晚和老公劉亮佐、兒子劉子銓以及婆婆在家舉辦性別派對，當劉亮佐戳破汽球那一刻，許多粉紅小汽球飛出來，宣布寶寶「典典」是個小公主。一直希望有個妹妹的劉子銓說在性別揭曉前緊張到快尿褲子，一看到粉紅色氣球飛出來，已經感動得在一旁哭歪臉，現場相當溫馨。

趙小僑一懷孕，身邊的親友都替她高興，紛紛以「過來人」經驗猜測性別，因為孕期狂冒痘痘，鼻子還變大，所以很多人都猜測寶寶是男孩；連「閱肚無數」的婆婆也加入賭局，每天摸她的肚子偏上還偏下來「感受性別」。猜對性別的劉子銓則是因為私心想要妹妹，「其實我也看不出什麼跡象，就是有點迷信，就覺得如果夠相信的話，那一定就是妹妹。」但他貼心表示，媽媽辛苦那麼久看了很不忍心，不管是弟弟或妹妹只要健康順利生下來就好。

趙小僑在求子過程收到許多身邊朋友的鼓勵和祝福，因此把女兒的小名取為「典典」，表示她是受到大家恩典的孩子。她笑說他們的性別派對跟大家不一樣，因為通常都是父母不知道性別，但他們已經提前知道，不過和老公只希望小孩健康就好，男生女生都可以。劉子銓透露自己一定會幫忙帶小孩，而且和妹妹差了20歲，可以實習一下當爸爸的感覺，「我一定會寵壞她，我也要努力工作把戲演好，賺多一點錢以後幫她付學費。」