明星夫妻檔趙孟姿與許孟哲2020年誕下一女，升格當爸媽一年多，今年1月再曝喜訊，在社交平台曬出超音波照宣布已懷有二寶，露出幸福美滿的笑容，在這之後她鮮少PO出全身照，今日她難得曝光挺著孕肚的照片，只穿著內衣內褲，被網友大讚：「超辣孕婦！」

照片中趙孟姿綁著俏麗丸子頭，化上輕薄淡妝露出甜美笑容，身穿素色黑內衣褲，使她的白皙肌膚更加明顯，四肢看起來依舊纖細，半脫著白色針織外套，氛圍慵懶隨性，上圍似乎更加豐滿了，伸手輕輕放在肚皮上，似乎在感受胎兒，畫面非常有愛。

趙孟姿有感而發，和大家說再兩個月就是二胎寶寶的預產期，全家人都很期待弟弟的到來，女兒Doreen會抱著她的肚子又親又拍，吃飯還會把食物往趙孟姿肚子送，玩具也會往肚子遞，雖然未出生，但已經有了當姐姐的舉動；趙孟姿坦言本來有點擔心如何讓一個一歲多的孩子了解新生命的意義，苦惱過要怎麼引導大女兒接受弟弟的出生並歡迎到來，還買了很多相關書籍陪著大女兒Doreen讀，老公許孟哲也會在女兒Doreen面前和肚子裡的寶寶互動，大女兒在夫妻的教導下好像懂了，讓趙孟姿感動說「就像有些人說寶寶之間會有心電感應，他們是約一起來當兄弟姐妹的」。

孕期的好狀態引起粉絲關注，老公許孟哲在下面嘴甜誇「最美的媽咪…哩（妳）啦！」，粉絲們紛紛誇讚「我的女神好美」、「恭喜孟姿，最美的孕媽咪」、「Doreen一定會是超棒小姊姊」、「恭喜添二寶」、「好美！ 天啊 怎麼肚子那麼小」。