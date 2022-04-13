寶寶3採陰性已轉至病嬰室照顧，如果確認沒有黃疸情形，預計明天可以回家與爸爸相聚。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中市1名30歲懷孕39周產婦，因新冠肺炎確診，4日收治於台中榮總，9日手術團隊全套防護裝備，加上動力濾淨式呼吸防護具，成功完成一個半小時剖腹產手術，男嬰爆出宏亮的哭聲時，全場醫護人員立刻歡聲雷動，感動落淚，院方13日表示，寶寶3採陰性已轉至病嬰室照顧，如果確認沒有黃疸情形，預計明天可以回家與爸爸相聚。

台中榮總13日表示，因產婦染疫，醫療團隊進行兩次紙上與實地演練，以通訊軟體與產婦家屬做3次視訊會議，確認生產計畫與細節。

這名染疫產婦的症狀輕微也無出現產兆，但因為擔心發生緊急狀況，醫療團隊第一時間決定安排產婦住進負壓隔離病房觀察。

台中榮總說，除建立產婦與家人聯絡群組，每天早中晚監測母胎狀況，成立跨部門包含感控、婦產、兒醫、麻醉、護理等專責團隊，進行密集討論及意見回饋，感控團隊主導組織和規畫流程，即時提供相關防疫資訊，讓團隊成員安心備戰。

疫情延燒至今，台中榮總持續嚴陣以待，但這次是第1次面對確診產婦，照護團隊身兼重任與龐大壓力。

「幸運的是，在母胎穩定的狀況下，團隊有了更多時間準備充分」，台中榮總說，挑選適當的時間點，避開人流進行轉送，加上產婦與家屬冷靜以對，全力配合照護團隊，都是手術成功的重要因素。

這次手術的防護裝備，台中榮總參考北部醫院的防疫經驗，使用動力濾淨式呼吸防護具防護設備，增加視野的清晰度及穿著兔寶寶裝的舒適度，平衡穿戴多層手套的缺點，不只手術更加安全快速，也有助於麻醉醫師施打半身麻醉。

台中榮總指出，產婦期待待產之時，因為染疫必須獨自處在隔離病房，身心壓力不小於照護人員，除婦產科醫師每日的信心喊話之外，社工也給予關懷和協助。

產婦自我監測胎動及產兆外，每天也會靜心正念，產婦表示，「對於舒緩情緒是有幫助的」，媽媽產後恢復良好，尿管、點滴已拔除，等待解隔條件符合就可以回家坐月子。

兒童醫學中心醫師林怡瑄表示，寶寶三採陰性，已轉至病嬰室照顧，如果確認沒有黃疸情形，預計明天可以回家與爸爸相聚。

台中榮總指出，媽媽的羊水、臍帶血及胎盤組織的病毒檢測皆為陰性，乳汁也無偵測到病毒並且具有抗體，回家後可持續母乳哺餵。

昨日團隊成員的採檢結果皆為陰性，待周末2採後，盼為此次事件畫上圓滿的句點。

台中市長盧秀燕也在臉書發文「媽媽加油！」「孩子加油！」母子均安，感謝台中榮總醫療團隊。