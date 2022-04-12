郭書瑤（瑤瑤）近來再度擔任「唐氏症基金會愛心」大使，呼籲大眾一同共襄盛舉「小小銅板 自立希望」零錢捐勸募活動。瑤瑤近來正忙主持《旅跑應援團》，開心說，剛主持節目心情很緊張，後來錄製過程很享受、自在，還分享趁工作閒暇迷上手作花藝課。

瑤瑤熱情分享，從花藝課中能得到不同的成就感、療癒身心，更能夠靜下心，從不同角度觀察事物，會想晉升成花藝師？她謙虛說，沒有想到花藝老師，只想多培養自己的美感，最近特別喜愛鬱金香、蝴蝶陸蓮，私心喜歡春天的花，「因為顏色有很多，還會有藍紫色系的花。」

她日前與唐寶寶們拍攝公益短片，表示某次有位女寶寶年齡比她小，但希望能有個妹妹，郭書瑤暖心說：「那我當妳妹妹好嗎？」讓女寶寶好開心；她過去在拍攝電影《傻傻愛你》認識唐寶寶們，直說，唐寶寶們很可愛，特別是認真堅持工作的模樣，盼大家也能更了解他們的可愛，當大家遇到唐寶寶時，不妨花1、2分鐘陪他們說說話。