郭書瑤和方文琳(右)體驗美濃紙傘製作。（衛視中文台提供）

郭書瑤和方文琳(左)，中為資深廣播節目主持人蔡瑛珠。（衛視中文台提供）

方文琳近30年沒上綜藝節目，參加郭書瑤主持的衛視中文台《旅跑應援團》，不僅採野蓮、洗愛玉、做紙傘及磨石磨做客家粄條等人生初體驗，還遇到當年跑唱片宣傳必上節目的廣播主持人蔡瑛珠，對方現場播放她36年前的第1張個人專輯黑膠唱片《不一樣的女孩》，回憶頓時湧上心頭，讓方文琳感動流淚。

郭書瑤與方文琳是拍攝電影《再說一次我願意》認識，片中方文琳飾演郭書瑤男友的媽媽，但郭書瑤怎麼看都覺得身為「玉女掌門人」的方文琳看起就像姐姐，不像長輩，於是鼓起勇氣問她平常都怎麼保養。

方文琳回答就是靠跑步跟運動，也讓郭書瑤決定邀請方文琳一起到高雄美濃邊跑邊玩。所以當郭書瑤邀請她時，表示每個來賓上節目至少要跑3公里，讓她笑回：「才3公里啊！」因為自己現在跑步都是10公里起跳，3公里對她來說真的是輕輕鬆鬆。

方文琳帶著郭書瑤努力的跑，2人更挑戰延著美濃湖跑，一圈3.6公里就在兩人邊跑邊看邊聊過程中輕鬆跑完，郭書瑤說跟著方文琳跑特別有動力，好像跑完會跟她一樣漂亮，所以不知不覺就完成了。

除了美濃湖一圈，加上之前跑步里程，整集共跑出5.6公里，躍升為目前錄影以來的最長距離，也讓郭書瑤笑稱方文琳是最棒來賓，因為很少有來賓跟她一樣要求一氣呵成跑完。《旅跑應援團》每周五晚10點在衛視中文台播出。