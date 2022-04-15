龍潭高中園藝科三年級學生袁仕華從小喜歡園藝花草，國中畢業後進入龍潭高中園藝科，有次幫忙老師包紮乾燥花束時，發現自己相當喜歡花藝，去年在全國技能競賽北區賽拿下「花藝」職類第1名，今年再度挑戰，希望進入全國賽拿下佳績。

袁仕華小時候就喜歡園藝花草，就讀龍潭高中園藝科後，有次幫老師包紮乾燥花束時，喜歡上乾燥花，也因此加入選手行列。他說，剛開始綁出來的花束還被老師嫌醜，為了苦練，有次胸花製作，連綁了30朵才終於綁出自己滿意的胸花。

除了花藝外，袁仕華也喜歡水晶鋁線手作，還在IG有粉絲頁，受到不少人喜歡。他說，「把喜歡當興趣，把興趣當技能，再用技能努力實現人生夢想！」

指導老師尤心玫說，花藝包含切花配置、花束、新娘捧花、室內盆栽設計，培訓選手也會以切花配置、手綁花束為基礎，讓選手可以反覆練習。不過近幾年來氣候變遷、疫情影響，花材價格持續飆漲，所幸學校、分署提供材料費，讓選手有花材可以練習。她也說，花藝選手多數來自園藝科系，但對於色彩學缺乏知識，分署為此也請專業師資訓練，讓學生更上層樓。

桃竹苗分署表示，第52屆全國技能競賽4月18日在北、中、南三地同步舉行，北區分區賽由桃竹苗分署承辦，共有1300多名選手參加，今年分署派出174名選手參加。因疫情影響，提醒選手除了競賽通知單及身分證，也要攜帶健康聲明卡。