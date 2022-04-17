台中伴手禮業者贊助伴手禮，讓選手享用補充體力的能量點心，品嘗家鄉的好滋味，更贈送給他國代表隊，作為最好的國民外交。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中伴手禮業者贊助伴手禮，讓選手享用補充體力的能量點心，品嘗家鄉的好滋味，更贈送給他國代表隊，作為最好的國民外交。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中伴手禮業者贊助伴手禮，讓選手享用補充體力的能量點心，品嘗家鄉的好滋味，更贈送給他國代表隊，作為最好的國民外交。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

摘金奪勝！台中伴手禮業者為中華跆拳代表隊贊聲。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

來自家鄉的伴手禮，征戰充滿元氣！2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽21日將在韓國高陽舉行，中華跆拳道代表隊17日在桃園國際機場集合出發，台中伴手禮業者包括久久津、法布甜、美姬饅頭、阿聰師和長松食品，清晨不到4時從台中出發前往機場，為選手加油打氣，預祝中華跆拳道代表隊勇奪勝利，揚威國際。

台中市伴手禮業者本次伴手禮贊助共250份，受限托運規範，每家廠商配合提供各50份，品項包含久久津的蘋果米餅、法布甜的馬卡龍鳳梨酥、長松食品的黑糖沙琪瑪、美姬饅頭的好柿花生鮮乳造型饅頭、阿聰師小芋仔禮盒。

「讓選手吃得甜在嘴裡，暖在心裡！」伴手禮廠商強調，讓遠赴重洋奮戰的選手，享用補充體力的能量點心，品嘗家鄉好滋味，更贈送給他國代表隊，作為最好的國民外交。

台中伴手禮名聞全球，料好味實在，和跆拳道精神不謀而合，由最基本的攻防技術進階組合，體現出變化無窮的技擊技巧，融合心理、氣勢與精神，呈現「靜態跆拳道」的力與美，正如台中伴手禮講求色香味俱全，追求身心靈合一的最高境界。

2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽於4月21日~4月24日在韓國高陽舉行，共39名優秀選手和教練同行，和往年不同，增加口罩和嚴謹的防疫措施，更讓人眼睛為之一亮的是手上精美的台中伴手禮。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，台中市是糕餅的故鄉，近年台中十大伴手禮鼓勵業者推陳出新，深化台中的伴手禮文化，跆拳道作為我國焦點賽事，每次奧運都是得牌焦點，能有機會媒合台中伴手禮業者贊助中華代表隊，助攻選手過關斬將，不僅給予選手最大的支持，更讓台中伴手禮走上國際舞台，發光發熱。

中華民國跆拳道協會理事長張火爐指出，高陽2022世界跆拳道品勢錦標賽總參賽人數超過2000人，參賽國家達70國以上，競爭激烈，中華台北選手從12歲到65歲都有。

疫情期間能順利出國比賽，選手絕對全力以赴，經由跆拳道國際裁判竇鳳鳴教練和台中市政府工策會的牽線，獲得台中伴手禮業者聲援、加油，讓選手帶著伴手禮出去，拿獎牌回來。

台中跆拳道運動耕耘有成，本次賽事有多名在地優秀選手參賽，包括國手張宸帛、張以諠、吳宜宸，以及國際級幼兒體適能跆拳道教練羅玉蓮等人，祝福他們能摘金奪冠，獲得優秀成績。