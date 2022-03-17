西湖鄉柚子山柚子花即將盛開，已有柚花綻放。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊與西湖鄉長高天賜歡迎各地遊客前來西湖鄉賞花。（謝明俊攝）

西湖鄉知名的水通伯柚子園柚花已開始綻放。（謝明俊攝）

西湖鄉公所辦舉柚花藝術節，提供電動自行車供遊客漫遊柚子山。（謝明俊攝）

西湖鄉公所推柚花藝術節，在地業者準備精美小禮物要送給遊客。（謝明俊攝）

西湖鄉公所推柚花藝術節，備有環鄉巴士供民眾搭乘遊覽。（謝明俊攝）

西湖鄉是苗栗柚子之鄉，每逢3月柚子花開，全境籠罩在濃郁的柚子花香中，在季春舒爽的天氣裡，漫步西湖柚子山，品嚐著客家美食，西湖鄉公所特別安排在3月26日舉辦柚花藝術節，歡迎各地遊客來西湖鄉一享柚花香氛SPA，除了有中巴接送、還備有電動自行車供遊客輕鬆漫遊，遍覽秘密花園等美景。

西湖鄉素有環保之鄉的美譽，更是苗栗縣柚子最大宗的產地，每年的3月間柚子花開時，香傳十里，一走進西湖鄉境，就可聞到空氣中瀰漫著清新悠閑的柚子花香，令人心曠神怡，尤其是在春天的清晨，迎著柚花香氛，漫步在美麗的柚子山，享受仙境般的鄉間靜謐，實為人生一大享受。

西湖鄉長高阿賜表示，為了讓更多遊客親嚐柚花香氛帶來的舒爽氛圍，在3月26日推出柚花藝術節活動，以湖東村柚子山為主題，搭配環繞全西湖鄉的鄉間秘境通道，讓遊客選擇以步行或是騎乘電動自行車方式穿梭在柚子花林之間，加上純樸自然的客家庄園景色，剛插完秧的綠色稻田，安排半日或是一日遊，徹底讓緊繃的工作心情得以放鬆。

鄉公所也貼心的替遊客準備了環鄉巴士，出動5部中巴，以循環發車的方式，載運遊客們暢遊西湖鄉全境，全途並有導覽人員介紹西湖特色藝文景點及休閒農園，路線安排經過秘密花園、吉軒農場、吳濁流藝文館、黃金一路、薰衣草基地、遊客中心及柴燒卡帕尼等站，遊覽方式多樣化，讓民眾有更多的選擇。

除了柚花香氛及美麗村景外，西湖鄉在地的餐飲業者，更準備最精美的料理待客，遊客搭乘巴士遊覽，在每個停靠站消費滿百就可集章，集滿6個可換取現金抵用券。苗栗縣副縣長鄧桂菊與西湖鄉長高阿賜歡迎大家同來西湖賞花趣。