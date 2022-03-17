西湖鄉是苗栗柚子之鄉，每逢3月柚子花開，全境籠罩在濃郁的柚子花香中，在季春舒爽的天氣裡，漫步西湖柚子山，品嚐著客家美食，西湖鄉公所特別安排在3月26日舉辦柚花藝術節，歡迎各地遊客來西湖鄉一享柚花香氛SPA，除了有中巴接送、還備有電動自行車供遊客輕鬆漫遊，遍覽秘密花園等美景。
西湖鄉素有環保之鄉的美譽，更是苗栗縣柚子最大宗的產地，每年的3月間柚子花開時，香傳十里，一走進西湖鄉境，就可聞到空氣中瀰漫著清新悠閑的柚子花香，令人心曠神怡，尤其是在春天的清晨，迎著柚花香氛，漫步在美麗的柚子山，享受仙境般的鄉間靜謐，實為人生一大享受。
西湖鄉長高阿賜表示，為了讓更多遊客親嚐柚花香氛帶來的舒爽氛圍，在3月26日推出柚花藝術節活動，以湖東村柚子山為主題，搭配環繞全西湖鄉的鄉間秘境通道，讓遊客選擇以步行或是騎乘電動自行車方式穿梭在柚子花林之間，加上純樸自然的客家庄園景色，剛插完秧的綠色稻田，安排半日或是一日遊，徹底讓緊繃的工作心情得以放鬆。
鄉公所也貼心的替遊客準備了環鄉巴士，出動5部中巴，以循環發車的方式，載運遊客們暢遊西湖鄉全境，全途並有導覽人員介紹西湖特色藝文景點及休閒農園，路線安排經過秘密花園、吉軒農場、吳濁流藝文館、黃金一路、薰衣草基地、遊客中心及柴燒卡帕尼等站，遊覽方式多樣化，讓民眾有更多的選擇。
除了柚花香氛及美麗村景外，西湖鄉在地的餐飲業者，更準備最精美的料理待客，遊客搭乘巴士遊覽，在每個停靠站消費滿百就可集章，集滿6個可換取現金抵用券。苗栗縣副縣長鄧桂菊與西湖鄉長高阿賜歡迎大家同來西湖賞花趣。
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