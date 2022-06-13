桃園市青埔高鐵站旁停車場10日驚傳雙屍命案，30多歲泰國裔李姓夫妻，慘遭泰籍王姓合夥人殺害，將遺體塞進休旅車後車廂，載至停車場棄屍，隨即搭機潛逃回泰國。檢警會同法醫於13日下午解剖遺體，檢警指出，2名死者頭部均遭不明鈍器重擊，而女性死者腹中僅有1個成人形的胚胎。

32歲的李姓男死者與35歲王姓凶嫌於8日晚間因對帳發生金錢糾紛相約談判，王嫌疑因不滿「做多領少」心生不滿，便對李姓夫妻2人痛下殺手，並將2人用棉被包裹塞進後車廂，再將車輛棄置在青埔高鐵站某處停車場。

家屬尋無2人相當焦急，李姓女死者的姐夫接獲王嫌語音訊息，告知「去青埔停車場找」，連忙報警請警方協助，最終在王嫌給予的地點找到泰國裔李姓夫妻的遺體。檢方已掌握王嫌於9日早上8時1分出境潛逃回泰國，目前已和泰國聯繫、啟動國際合作要抓王嫌。

13日檢警會同法醫解剖2人遺體，檢方表示，目前發現2人頭部有鈍器重擊的跡象，傷勢集中在頭部，男性死者臉部完整但有血跡，而女性死者手指骨折疑似防禦傷，由於還未尋獲兇器，尚不能確認兇器為何。此外，外傳腹內有龍鳳胎，不過解剖發現其子宮內僅有1名成人形的胎兒，確切死因及體內是否有毒藥物等反應，須待檢體化驗及正式解剖報告出爐才能明瞭。