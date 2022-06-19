桃園熱氣球嘉年華癌童搭熱氣球升空一圓心願。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市5歲潘姓女童，被診斷罹患腦癌目前正在治療中，她用注音在卡片寫下想要實現的心願，一項是「去總統府找蔡想想貓咪」、另一則是「坐熱氣球」。觀光旅遊局19日上午特別安排潘小妹與父母、姊姊4人，搭乘繫留熱氣球升空覽景，一圓潘小妹心願，並邀請潘小妹明年回來玩。

市長鄭文燦也在臉書寫下，這位女童就是先前染疫，加上視訊診療流程問題，無法被通報為確診，而她超過隔離期且快篩陰性，但在進行特殊治療前的PCR採檢仍呈現陽性，導致療程無法如期進行。市府得知後，立即請衛生局、當初進行視訊診療的單位、北榮醫療團隊在第一時間進行了解，並解決他們的困境，小朋友也順利進行原本的治療。

鄭文燦臉書也說，特別安排潘妹妹搭乘熱氣球，想幫助她一圓夢想，這位堅強的小鬥士站上熱氣球時，因為身體自身的狀況，喘氣站不太穩，但仍想完成搭乘熱氣球的願望。因為潘小妹治療費可觀，市府也會繼續伸出援手，協助媒合醫藥費與各類社會資源。