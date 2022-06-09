從手指也能發現身體潛在疾病，腎臟科醫師洪永祥曾收治一名50多歲婦人，因常感疲累，經檢查後都沒發現異狀，但發現大拇指根部連接手掌處凹陷、手指末梢也腫得像鼓錘，照X光及心電圖後，確診肺腺癌。

洪永祥近日於談話性節《醫師好辣》中指出，一名50多歲的婦人，主訴不菸不酒，近日突然感到身體很疲累，擔憂是腎臟出問題，到醫院求診，經檢查後各指數都正常，但他發現婦人大拇指根部連接手掌處的大魚際肌應該是呈現肥厚狀，卻一壓就凹陷，5根手指末梢種得鼓錘般，出現杵狀指。

洪永祥表示，出現大魚際肌凹陷和杵狀指，顯示患者心肺功能不佳，恐有心肺衰竭、貧血等問題。他要婦人再去做X光及心電圖檢查，結果確診肺腺癌。

洪永祥也分享另外3個手指徵兆，第一為天氣稍微變冷，手就會由發白轉為發紺，有可能是雷諾氏症候群，是自體免疫疾病的一種，患者需要去風濕免疫科掛號。第二是手指出現異常腫塊，莫名其妙長一顆一顆像腫塊的東西，大多會像痛風一樣發作，俗稱痛風石。最後則為板機指，為手指無法伸直，彎曲到一定程度會卡，為手指過度使用，使得屈指肌腱腫脹發炎，就醫後就能治療。