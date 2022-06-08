一名男網友表示，女友曾明確表示婚前絕不發生性關係，他試探性摸女友胸部，沒想到對方仍堅決結婚才可以，當下他以為女友還是處女，沒想到女友卻說和前3任男友交往都有發生關係，他無奈地上網發文求助，大批網友狂勸他分手。

原PO昨（7）日於PTT八卦版指出，自己已到適婚年齡，透過朋友介紹認識一名價值觀相近的女孩，對方向他表明婚前絕不發生性行為，交往一個月他試探性地摸了女友的胸部，女友下秒一把抓住他的手說，「還沒結婚不能亂來」。

原PO追問，「妳還是處女嗎？」對方沉默了一會表示，過去交往過的3任男友都有發生性關係，但事後卻讓她有「到手後就不再珍惜的感覺」，讓她下定決心不在婚前發生性行為，原PO十分無奈，問及「我現在該怎麼辦？」

貼文曝光，多數鄉民勸他分手，「合理懷疑你是她其中的一條船，而且還是最不喜歡的」、「找下一個吧！這個不適合你」、「不是不能發生關係，說白了就是不想跟你，分手吧！」、「她可能跟你在一起的時候就是虔誠的基督徒」。

其中一名網友回文表示，這種事即便溝通也不會有太多改變，因為她認定自己的想法是對的，所以就用自己失敗的經驗懲罰新男友，建議你可以直接攤牌，無法達成共識就分手，就看女友如何選擇。