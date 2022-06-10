UTA自曝曾因太愛籃球惹女友不開心。（服裝提供／TOD'S、攝影／JOJ PHOTO）

24歲日本男星內田雅樂（UTA）遺傳到星爸本木雅弘、星媽內田也哉子的好基因，擁有一張俊俏臉蛋加上189公分挺拔身高，在國外生活了12年的他，還說得一口流利英文，渾身散發迷人魅力，談到外界相當好奇的感情現況，他害羞表示目前沒有交往對象，並笑曝因為讀大學前一心一意在籃球上，所以直到大二才開始了第一段戀情。

UTA從小熱愛籃球，還差點加入日本籃球國家隊，若不是因為已故外婆樹木希林的鼓勵，讓他決定踏上伸展台，現在應該是名職業籃球選手。近日來台Long Stay發展，從IG限時動態中也能看到他每天在台灣街頭打球的畫面，UTA一聽到提問便忍不住用中文回答「我每天打籃球」，更透露「籃球不太需要講很多話，只要會打就可以跟大家互動，台灣人很熱情，都會讓我加入一起打」，因此他也以球會友，認識了不少台灣朋友。

聊到籃球便滔滔不絕，他也直言「因為上大學前太愛籃球，除了籃球外，對其他事物都沒太大的興趣，大學接觸到更多的人事物後，想法才逐漸改變」，到了大二才初嘗愛情滋味，目前談過3段感情，最長則是2年，不過因為自己對籃球的熱情一直沒消退，前女友們很常因為他打球頻率太高而不開心，再被追問到「跟女友看電影」和「跟朋友打籃球」之中二選一時，UTA也在猶豫幾秒後選了後者，可見他對籃球的喜愛程度。

目前單身的他，暫時先把心力放在工作上，但如果遇到有感覺的對象，也不排斥發展一段新戀情，至於理想型，UTA說「若是外表的話，我沒有特別喜歡哪一種類型的女生」，不過女藝人中他相當欣賞「新一代貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）和《魷魚遊戲》女主角鄭好娟，「她們都非常會穿搭，整個人的氛圍，讓人覺得很有魅力」。

除了模特兒身分外，UTA之後也將跨足當演員，至於最想挑戰的作品類型？身為新人的他沒給自己設限，但自爆超怕看鬼片，甚至搞笑表示「如果女友約我去看鬼片，我會直接跟她說Bye Bye（再見）」，不過他認為演戲的話應該不會那麼可怕，還是願意挑戰看看，「但我不會去看拍出來的結果就是了」。