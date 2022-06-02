UTA本月中將前往歐洲參加米蘭及巴黎時裝周。（粘耿豪攝）

鳳小岳（左）與王心恬擔任開幕剪綵嘉賓。（粘耿豪攝）

日本最強星三代UTA（內田雅樂）4月初悄悄抵台long stay，參與多項時尚活動，今（2日）受邀出席大直ajoice精品健身俱樂部開幕活動，目前已在台灣近2個月，他透露自己相當喜歡台灣美食，「好吃的東西實在太多了，要選一樣有點困難」，愛吃辣的他，猶豫片刻後選了麻辣鍋，更透露自己來台後愛上鴨血，不只已到店裡吃過3次，甚至還會外帶回家享用。

聊到運動，UTA在疫情期間也很注重自己的身體平衡，每周一定會運動3次以上，「不動就會覺得全身不對勁」，加上熱愛美食的他，雖然晚上會稍微忍耐，讓自己盡量都在運動前吃，來台期間幾乎都沒有忌口，更對台灣美食如數家珍，除了上述的麻辣鍋，他還愛吃炸蚵仔、炒清菜，也難忘在熱炒店看到的烏骨雞，「剛開始看到覺得很可怕，事後發現很好吃」，所以就得多動來消耗卡路里，但他說以前打籃球有把自己練壯，現在因為是模特兒，身形相當重要，大多以燃脂的運動為主。

籃球隊出身的他，更表示自己在台期間，幾乎是每天都會去和台灣人尬球技，有時工作結束大約傍晚，身邊的工作夥伴都已累癱，他還是會去打3、4個小時的籃球， 甚至打到深夜才回家，「我真的太愛打籃球了」，更笑曝因為籃球交了很多台灣朋友，「我都一個人去，然後拿著籃球問他們PLAY？他們也帶我跑遍所有台北可以打球的地方，但我最喜歡新生高架橋下的球場」。

活動上，除了邀請UTA、江可德、孫睿、劉柏宏站台外，鳳小岳、王心恬也擔任特別來賓同台剪綵。眾人還準備蛋糕幫今天生日的江可德慶生，一起獻唱生日快樂歌。接下來UTA將會暫時離開台灣，前往米蘭及巴黎時裝周，預計7月初返台，他也笑說目前還沒有機會逛夜市，下次回來一定要去走走，想挑戰外國人最怕的台灣食物臭豆腐。