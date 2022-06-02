長期以來的高血壓標準140/90mmHg，即將正式走入歷史。台灣高血壓學會及中華民國心臟病學會決定在2022年將高血壓標準下修至130/80mmHg。起因於一篇大型臨床試驗的發表—以華人為主要受試者的STEP研究發現，將血壓控制在130mmHg以下，可以降低26%的心血管疾病風險。

以下文章將分成高血壓診斷標準的歷史、美國與華人的大型臨床試驗結果、以及台灣最新指引的兩大重點，帶大家認識台灣高血壓標準下修的緣由及重要性。

●高血壓診斷標準演進史 1950年代以前—高血壓不是一種病

以前的觀念認為，血壓高是為了讓血液通過狹窄血管的一種正常現象。原發型高血壓的英文為Essential hypertension，取Essential必要、重要之意，反應了當時認為高血壓是一種正常的生理反應。二戰時的美國羅斯福總統，甚至曾經被記錄到高於200mmHg的血壓，但當時並沒有給予治療，最終羅斯福在1945年因腦出血而死亡。

●1950年代以後—心臟病研究的興起

羅斯福去世三年後，繼任的杜魯門總統，簽署了國家心臟法案，成立國家心臟研究所，並撥專款展開心臟病流行病學研究。1948年，對現代醫學影響深遠的Framingham心臟研究（Framingham Heart Study）問世，研究者在美國麻州Framingham地區針對5000多位居民長期記錄生活型態與疾病史，以預測未來10年內發生心血管疾病的風險。這個大型計畫對高血壓的重要性是發現「高血壓是一種疾病」，不治療就會增加心血管疾病和中風的機率，不論是收縮壓或舒張壓升高都有同樣的風險。

●長期以來的高血壓標準

雖然發現高血壓是一種疾病，但醫學界始終對高血壓的標準有爭議。根據不同的臨床研究與治療指引，140、150、160mmHg的控制標準都有。長期以來，台灣和大部分的指引是以收縮壓、舒張壓兩者當中較高者為準。最重要的是，只要長期的血壓符合收縮壓>140mmHg或舒張壓>90mmHg，就被定義為高血壓。

判斷高血壓分期是以收縮壓、舒張壓兩者當中，分期較高者為準。最重要的是，只要長期的血壓符合收縮壓>140mmHg或舒張壓>90mmHg，就被定義為高血壓。

●美國與華人的大型臨床試驗 美國的大型臨床試驗—SPRINT研究

即使上述的標準已經使用許久，仍然有許多研究及大型臨床試驗在持續進行中。2015年，一篇發表在美國權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的文章問世，取名為SPRINT（Systolic Blood Pressure Intervention Trial）的大型臨床試驗指出，收縮壓控制在120mmHg，能夠有效降低30%的心血管疾病發生率。因此，美國在2017年修改指引，正式將高血壓標準下修至130/80mmHg。

●華人的大型臨床試驗—STEP研究

當時台灣並沒有跟進美國下修高血壓的標準，原因是SPRINT大型試驗的受試者大多不是華人。為了訂定華人專屬的高血壓標準，亞洲的幾家大型醫學中心也聯合起來，一起進行一項大型臨床試驗，取名為STEP研究。

經過幾年的分析，終於在2021年做出類似的成果，研究發現將血壓控制在130mmHg以下，可降低26%的心血管疾病發生率，此項研究結果也同步刊登於美國權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》上。

積極控制的組別（血壓控制在110~130mmHg）比起標準控制的組別（血壓控制在130~150mmHg），中風、急性心肌梗塞的風險下降33%，急性心衰竭的風險下降73%，因心血管問題導致死亡的風險則下降28%。因為有科學證據支持，台灣高血壓與中華民國心臟學會決定，在2022年5月跟進美國的指引，正式將高血壓標準從140/90mmHg調降至130/80mmHg。

●台灣最新的高血壓指引有兩大重點：

一、不建議使用門診血壓，建議以居家血壓作為高血壓診斷、分期與治療目標的標準量測方式。

二、血壓超過130/80mmHg即可診斷為高血壓，血壓需要控制在130/80mmHg以下。

●居家血壓怎麼量？把握722原則

在診間測到的血壓數值往往會比較高，此現象稱為白袍高血壓。由於門診血壓較不準確，新版指引建議採取居家血壓作為高血壓的診斷、治療量測方式。研究發現，病人在家裡放鬆的環境裡，量出來的血壓會比較精確。

居家血壓量測方法的重要口訣是722（諧音：請量量），持續測量7天、早晚2個時段、每個時段量2次，每次間隔1分鐘取平均值。

.測量前休息5分鐘，在舒適平穩的環境量測。

.坐在有靠背的椅子上，雙腳不交叉或翹二郎腿。

.測量的手臂平放在桌面上，約與心臟同高，壓脈帶要綁在手臂而非手腕上。

.722做完，總共會有14個平均值，將此紀錄交給醫師，再由醫師判斷是否為高血壓。

●血壓控制標準130/80mmHg

一旦確認為高血壓患者，就要開始進行治療。血壓的控制目標即是將血壓控制在130/80mmHg以下。最新指引特別提及高血壓的生活型態調整，口訣是S-ABCDE，包含：

．Ｓ－限制鈉攝取（Sodium restriction）

．Ａ－限制酒精攝取（Alcohol limitation）

．Ｂ－體重減輕（Body weight reduction）

．Ｃ－戒菸（Cigarette smoke cessation）

．Ｄ－飲食調整（Diet adaptation）

．Ｅ－運動（Exercise adoption）。

除了服用藥物，高血壓也可以透過上述生活型態的調整來改善。

其中，酒精攝取量，男性每週小於100克、女性每週小於50克，酒精不耐者則是要更少；建議理想的BMI控制在20~24.9 kg/m2；一周至少五天30分鐘以上中強度有氧運動；香菸和電子煙都需要戒除。