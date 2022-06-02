新竹縣明年承辦全國中等學校運動會，縣府投入1.3億餘元，改善21所國中小操場及週邊設施，期提升學生競賽技能，全中運比賽場地各校設施改善經費已獲教育部核定，新竹縣立體育場和游泳館則正在審核中，縣府希望相關設施改善和增添的設備年底前都能完成。

縣長楊文科表示，為培養更多優秀的運動人才，縣府向教育部爭取專案補助「國中小學校運動操場整建計畫」獲核定1億3858萬元，有21國中小運動場跑道及排水等相關設施，將在9月前全數改善完成。

新豐國中校長張明智表示，該校操場跑道老舊，並有坑洞破損情形，獲680萬元補助將重新整建，並將操場串聯原有教室與活動中心的動線，讓學生學習環境擴展到教室之外，連同一旁正在新建的光電風雨球場，預計暑假完工後，將能帶給全校師生全新的運動環境。

教育局長楊郡慈指出，新竹縣明年承辦全國中等學校運動會，除持續向中央爭取補助，改善國中小學的運動操場設施，也提供績優運動潛力選手培訓補助金，期培育出更多連運動種子，希望在全中運再創佳績。

全中運將利用湖口高中等7所學校進行7項賽事，教育部已核定補助4068萬元改善相關運動設施，明新科大和竹北高中則核定補助1700萬元，都預計7、8月進行委託設計監造。

新竹縣立體育場聖火台等相關設施改善要6000多萬元，游泳館1千多萬元，竹東網球場要3700多萬元，目前正由教育部審核中，體育場則由縣府自籌500萬元改善座椅。

楊郡慈指出，全中運預估須要3億元，中央補助上述比賽場地設施和活動費約1.6億，縣府要自籌1.4億，希望各場地在年底前都能符合賽事要求，明年1、2月舉辦測試賽，3月進行全中運資格賽，4月順利進行21項競賽。