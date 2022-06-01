中興高中吳文譯錄取中國醫藥大學牙醫系，師長咸感與有榮焉。（廖志晃攝）

中興高中吳文譯錄取中國醫藥大學牙醫系，畢業紀念冊封面也是由他設計。（廖志晃攝）

國立中興高中數理資優班學生吳文譯，才藝雙全，國中讀美術班培養他的美感、耐心和專注力；透過繁星推薦錄取中國醫藥大學牙醫學系，他來自名間鄉茶農世家，深感偏鄉就醫不便，希望將來學成返鄉執業，為鄉親服務。

中興高中上次有畢業生錄取中醫大牙醫系，已經是21年前，吳文譯秉持堅毅精神，通過層層考驗如願登金榜，讓師長咸感與有榮焉。

中興高中校長陳江海表示，繁星推薦管道中，牙醫系和醫學系同屬第8學群，第1階段通過後，還要第2階段指定項目甄試，比起不需第2階段甄試的其他學群難度更高，而且，許多同學都已錄取台清交等名校，吳文譯還要準備甄試，也考驗耐心與毅力，所幸他的心理素質夠強大；他特別感謝導師許家銘及所有教師的指導，幾乎傾全校之力，動員一切資源提供吳文譯必要的協助。

吳文譯畢業於南投國中美術班，會考成績5A7＋可上台中一中，但因為姐姐也是讀中興高中，並透過繁星錄取交通大學資管系，因此他選擇在地升學，在校成績排名前1％；吳文譯喜愛繪畫，尤其鍾情需要動手精心雕琢的版畫，今年中興高中畢業紀念冊的封面，就是由他設計。

吳文譯表示，感謝學校老師及學長、姊的協助與指導，他才能完成夢想，也希望學成之後，回到名間鄉為在地鄉親服務，縮短城鄉醫療資源差距。

陳江海表示，吳文譯的努力和老師辛勤教導的成果，證明選擇就讀在地社區高中，不僅能夠適性發展，一樣可以錄取自己心中第一志願的大學校系，不必捨近求遠。