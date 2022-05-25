聯寶(6821)股東會通過每股配息1.1元，並補選一席董事，由迅得機械(6438)總經理王年清當選。

聯寶今天舉行股東會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2021年盈餘分配案，聯寶2021年合併營收為4.92億元，稅後盈餘為3146萬元，每股盈餘為1.12元，股東會決議配發每股現金股息1.1元，利配發率達98%；2021年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至6.23%、3.84%。

此次股東會亦進行董事補選一席，依公司章程規定，本公司目前董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事為王年清，王年清目前任職於迅得機械(股)公司總經理，專精於半導體、印刷電路板…等自動化設備領域，聯寶也盼新董事的加入，有助於聯寶自動化生產技術的提升，進而提升整體品質與滿足客戶交期。

聯寶今年前4月合併營收為1.91億元，年增15.78%，展望2022年，受惠於5G、WiFi6/6E催生的宅經濟、元宇宙、NFT應用浪潮，創造聯寶旗下主要網通客戶的下單力道保持強勁，目前整體在手訂單持續創新高，料況也保持健康之水準。且旗下應用於PoE Transformers已成功獲得多家美系IC設計大廠未來三年的緊密合作開發夥伴，並日前已獨家導入供應美系大廠無人商店的攝像頭PoE Transfomers，有望於今年底或明年初步入量產計畫，推進公司Power Transformers的營收比重進一步提升，並有助於持續精進未來整體毛利率與獲利之表現。