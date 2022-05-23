防疫保單日賠逾千萬元。國泰金控23日舉行首季法說會，其中國泰世紀產險亦承保130萬件防疫險有效保單，但主要是去年5到7月投保，即將陸續到期，到5月已降到85萬件，目前平均每日賠款1,100萬元，到5月20日為止，今年已賠款1.1萬件，金額1.9億元。

國泰金首季稅後獲利344億元，較去年同期減少40％，每股稅後獲利（EPS）為2.6元，主要是因為2021年資本市場行情佳，子公司國泰人壽去年首季獲利576億元，今年首季國壽稅後獲利261億元，仍是同期次高，比去年同期衰退近47.7％，而國泰世華銀首季獲利69億元，則是比去年同期成長7.8％，獲利創同期新高。

國泰金並公布國壽2021年底隱含價值（EV）達1兆1,990億元，比2020年底增加550億元、成長4.8％，換算國泰金股數的每股EV為91元，即到去年底光國壽的價值，就可讓國泰金每股值91元，對應23日國泰金收盤價52.7元，僅占其每股EV的57.9％。

若將未來升息及國壽業務持續成長的因素考量進去，國壽2021年底的精算價值（AV）達1兆4,620億元，比前一年再成長1.1％，以國泰金的股數來看，每股AV是111元。

因為台股回檔及債券殖利率大幅回升，造成金融資產評價減損，國壽首季底淨值下金融資產評價是未實現損失747億元，單季變動1,768億元，造成國壽淨值從去年底的7,421億元，減為5,941億元，但國泰金發言人鄧崇儀表示，若以IFRS17的精神來看，利率反彈，國壽負債面變動比資產更大，去年底到今年首季淨值應是增加逾千億元。

雖然首季國壽只實現282億元的股債利得，比去年第一季少474億元，但首季因新台幣兌美元貶值，首季國壽外幣避險不僅沒有付出成本，還有匯兌利益，所以避險成本是-0.43％，比去年首季1.4％省很多，亦對獲利有所貢獻，且打開不避或用一籃子貨幣的比率，亦由去年首季的19％，擴大到21％。