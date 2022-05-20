本土疫情急遽升溫，各國央行加速貨幣緊縮，國泰金控今公布5月國民經濟信心調查結果，民眾股票樂觀指數大幅走低至負12.9，風險偏好指數亦同步滑落至2.9，42％民眾預估下半年股市走跌；而國民信心調查素有庶民經濟指標之稱。

台股今展開跌深反彈攻勢，終場上漲124點，收在1萬6144點，重返1萬6100點關卡，周線收紅，終結連3黑。

國發會最新公布的3月景氣對策信號由由黃紅燈轉為綠燈，領先與同步指標皆下跌；國泰金公布5月國民經濟信心調查顯示，主要央行加速緊縮，中國大陸防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數下降至-25.9 (4月：-16.0)，現況指數走低至-43.8 (4月：-16.5)；民眾薪資上漲預期指數滑落至0.6 (4月：7.1)，大額消費意願指數因本土疫情持續升溫而進一步降至-9 (4月：0)。

房屋交易調查方面，賣房意願指數下降至-8.3 (4月：-2.3)，為半年新低，國泰金分析，央行貨幣政策緊縮與本土疫情上揚，明顯影響民眾的賣房意願。

調查也同時顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為3.09％，低於4月的3.3％；民眾對今年平均通膨預期值為2.66％，較4月的2.36％明顯上升，89％民眾認為通貨膨脹率會高於2％，其中高達45％民眾認為通貨膨脹率會介於2.5-3％區間。

每年5月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求；與去年5月調查結果比較，本次調查結果顯示，58.1％的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加2.5個百分點，而15.8％民眾會出脫股票基金，相對上次調查減少3.3個百分點，26.1％則無意見。