台灣菸酒公司20日指出，台酒北部營業處主任鄧哲偉日前以個人行為「海峽兩岸公共事務協會」與中國「中國河北省農業產業協會」簽約，違反公私分際，台酒19日已將該案移送陸委會及地檢署調查，釐清是否有違反兩岸及國安相關法規。

台酒表示，鄧哲偉使用公司資源，甚至影響公司暨國家聲名，台酒總公司第一時間除降調非主管職處份外，也啟動人資及政風積極調查。

據台灣菸酒公司指出，鄧哲偉參加海事會並擔任理事長，雖屬個人行為，惟其利用在辦公空間從事非職掌工作屬性，有違員工職場規範，該部分確定有行政違失，公司第一時間將其降調，同時啟動政風調查，近日亦將召開考核會，針對其公、私份際不明，利用公司資源進行私人行為部份，予以嚴懲。

台灣菸酒公司重申，公司不允許員工上班時間從事私人業務，更遑論利用公司資源公私不分、違及公司及國家安全情事，特別是從事涉及兩岸敏感的事情，公司已責成人資單位研議相關工作條例，及公司獎懲標準，並啟動政風全面調查及檢討。