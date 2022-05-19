美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在臺最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回臺，由調查局人員在登機口等候，解送臺灣臺北地方檢察署歸案。張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。（陳麒全攝）

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在臺最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回臺，由調查局人員在登機口等候，解送臺灣臺北地方檢察署歸案。張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。（陳麒全攝）

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回台，由調查局人員在登機口等候，解送台灣台北地方檢察署歸案。

調查局指出，張維智是美國氪能集團香港子公司「裕勢投資有限公司」在台灣的最上線，自2014年5月起到同年12月間，與香港籍共犯鄧錦芳、林飛宏等人對外宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬不特定民眾投資氪能集團及「MYCOIN」網站之虛擬貨幣比特幣交易平台，吸收資金逾新台幣2億元，受害人遍布全台，涉嫌違反銀行法等案件。

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在臺最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回臺，由調查局人員在登機口等候，解送臺灣臺北地方檢察署歸案。張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。（陳麒全攝）

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在臺最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回臺，由調查局人員在登機口等候，解送臺灣臺北地方檢察署歸案。張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。（陳麒全攝）

該案件在台北市調查處偵辦，並移送台北地檢署，且同案共犯業經起訴判決，但張嫌已於2015年4月間潛逃出境，台北地檢署於108年12月26日對張嫌發布通緝。

在調查局駐泰國法務秘書、移民署駐泰國移民秘書鍥而不捨追查掌握張嫌在泰國動向，與泰國皇家警察總署（RTP）移民局情資分享，目前終於聯手將張嫌逮捕到案。經調查局駐泰國法務秘書積極協調，泰方迅速進行張嫌遣返作業，張嫌於19日17時38分搭機抵達桃園國際機場，在18時49分落地採檢結果為陰性可以入境時，並由調查局台北市調查處將其解送台北地檢署歸案。

張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在臺最高上線張維智，因涉招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾新台幣2億元，張男在犯後潛逃泰國曼谷遭通緝經濟罪犯，調查局與泰國執法機關合作，目前泰國警方在泰國逮獲張嫌後，19日將張嫌送回臺，由調查局人員在登機口等候，解送臺灣臺北地方檢察署歸案。張嫌在步入入境長廊時，調查官上前宣告權利後將張嫌上手銬，期間張嫌還一度衝向媒體咆嘯喊一句「喂！你不要隨便亂搞」，在旁的調查官趕緊上前制止押制。（陳麒全攝）