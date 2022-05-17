瀚荃集團董事長楊超群基層做起，從小小電子零件連接器起家，不斷創新研發模組製成成品，再搭配軟體力推智慧生活，立足台灣、布局全球行銷體系。楊超群創業31年秉持「Hard Work、Smart Work」理念，做生意從沒虧過錢，贏得「連接器獲利哥」美譽，且默默從事公益、回饋母校醒吾科技大學。

楊超群出身公務員家庭，醒吾商專國貿科畢業後，從三愛電子最基層員工幹起，活用國際貿易專業知識，升任進口課課長，再轉任美商台灣莫仕業務課長，進而跨出創業一大步，於1990年成立瀚荃公司，以 CviLux 品牌行銷全球，產品從研發到量產、銷售以一貫化作業服務，成為專注於連接器、軟性排線與線材組件的生產銷售OEM業務之連接器專業製造廠商。

瀚荃集團楊超群董事長(圖中)在淡水河畔、全國最美風景的生產線，向參訪者說明全自動化作業流程。(醒吾科大提供)

瀚荃集團為獲利穩定、兼具企業形象的股票上市公司，以淡水為營運總部。楊超群表示，創業初期從接國內訂單開始，再透過參展及廣告雜誌進而跨足國際市場，花了近十年時間，才建立起國外客戶對於台灣製造的連接器、零組件等周邊產品的信任與肯定，努力打造MIT世界第一的口碑。

瀚荃集團生產線全自動化，楊超群董事長(左)與生產部主管高進益嚴格要求品管。(醒吾科大提供)

瀚荃集團多年來深耕電子精密連接器及零組件，產品已外銷80個國家，主要的40幾個工業化國家中，已有60幾家國際經銷商，為了全球供應鏈的需求，於1999年開始籌畫將產線佈局中國、東南亞等國家，員工最多時曾高達6000位，在台灣深耕並跨足全世界。

身為醒吾科大傑出校友，楊超群不吝分享成功多元轉型的奮鬥歷程，同時積極回饋母校，包括去年瀚荃集團與醒吾科大商管學院產學合作，在校內建置「Cvimall社群電商平台體驗中心｣，讓學生利用KOC成為斜槓青年，今年更贊助二十萬元支持《醒浪潮》玩轉技職教育特展，藉此鼓勵學生要培養專業技能，學有所長，朝有興趣的領域發展。

回想剛出社會即感受到未來電子業將迅速發展，楊超群表示，進入職場的第一份工作即從事與電子製造及出口相關業務，這部分是當時台灣經濟奇蹟的主要動力，決定創業主要是個人目標及理想的實踐，除了希望給家人更好的生活，也要積極回饋社會，因此成立教育公益基金，獎勵扶助經濟弱勢學生。

楊超群分享企業經營理念，除了Hard Work還要Smart Work，更重要的是要有危機意識，以維持長遠的競爭力並與時俱進，從公司組織、行銷、產品、營運等策略，都要做滾動式調整，這三十幾年來瀚荃集團不斷引進新的管理理念及新的系統，持續讓公司更具競爭力，因為在這個產業當中最需要的就是綜合競爭力。

瀚荃集團在十年前即朝多元創新轉型發展新項目，並已有概念要將傳統小家電智能化，所以首先選擇IoT（物聯網）產品，產品一定會運用到本業的零組件，從軟硬體整合、APP開發、大數據管理、雲端平台對串等，將有很多資源可以使用。楊超群採取跨界結合策略，目前已有自己的品牌且與其他公司協作開發產品系統，運用在智能家居、遠端醫療、工業4.0場域管理方面。

至於瀚荃集團會開發保養品起因老闆佛心來的！因有一次楊超群在大陸巡廠時，發現員工因保養品過敏滿臉紅腫，由於有朋友是藥學博士，因緣際會下有了這個想法，而當時公司有近八成是女性員工，因此想開發安全又安心的保養品，並在法國生產製造自有品牌EPVRE，從深層潔顏、潤澤保濕、到修護精華等，都是成分天然、男女適用的基礎保養品。

楊超群大力支持教育是受到母親的影響，因為母親生前常捐輸濟貧並擔任慈濟志工，所以他深刻體會到只要有能力就應取之於社會、用之於社會，除了用個人名義成立教育公益基金外，並積極與各大專院校產學合作，希望讓學生們可以縮小產學落差，並著重實務操作。

醒吾科大6/09(週四)--6/12(週日)在華山文創舉辦《醒浪潮》玩轉技職教育特展，楊超群表示支持與肯定，這是給學生很好的實戰經驗，能協助學生清楚判斷未來的人生方向。他鼓勵後輩進入職場後，努力是基本的，但一定要培養專業技能、學有所長，才不會被機器人取代，天生我材必有用，要了解自己並朝自己有興趣的領域發展。