全球儲存與記憶體領導品牌宇瞻(8271)繼連兩年推出線上展覽，今年再次以「無限智聯 宇您前行」(Think Big：Move Fast)為主軸，於5月24日-6月16日擴大開展COMPUTEX 2022系列活動。除了參與COMPUTEX DigitalGo線上展覽，宇瞻同步規劃VIP客戶實體展與Webinar線上研討會活動，展示最新消費、電競產品設計與工控應用技術研發實力；以線上結合線下的方式，提供全球客戶全方位的觀展體驗。

因應後疫情時代工控應用遠端管理需求，宇瞻持續拓展工控技術應用，工控技術研發再進化，接軌次世代應用，發表CoreSnapshot Lite2秒速備份還原與DataDefende Plus軟硬體整合技術。CoreSnapshot Lite2技術可重複執行秒速備份與還原，同時支援Advantech WISE-DeviceOn/Allxon/ASUS Cloud公有雲或私有雲服務架構下的頻外管理(Out-of-Band；OOB)功能，有助大幅減少派工保養成本，提升系統稼動率。而DataDefende Plus技術，則增加了即時監控系統Host端電壓功能，以直覺式介面設計，於電壓異常時主動示警，並可透過軟體量化數據，輔助使用者分析終端設備使用行為，提高SSD資料保護能力。

另一方面，宇瞻也搶先曝光創新Transformed SSD設計。透過於M.2 2242 SSD加裝專利強固型連接器，延伸成高度客製的M.2 2280 SSD，Transformed SSD不僅提供更高的產品延伸性與開發彈性，更成功通過美國國防部軍用防禦標準MIL-STD-202G Method 213B衝擊與MIL-STD-810G Method 514.6震動測試，專為工控客戶的高可靠度與多元應用需求設計，並另有頻外管理(OOB)與排程電源管理(Scheduled Power Management)模組可供選擇。此外，宇瞻也已齊備高效能PCIe Gen4 x4 SSD與JEDEC 1.0量產版本DDR5工業級記憶體解決方案，為接軌次世代工控應用做好準備。

疫情帶來的新生活改變，使儲存裝置再度成為熱門產品。AC533行動硬碟的防護特色與多彩大容量選擇，充分滿足個人行動需求；SDXC UHS-II U3 V90為宇瞻首款UHS-II記憶卡，讀寫可高達290/260 MB/s，是專業創作者的最佳選擇。隨著遊戲娛樂需求擴大，宇瞻推出符合PS5容量擴充規格的AS2280Q4U M.2 PCIe固態硬碟，採用PCIe Gen4 x4最新極速介面，以7400/7000 MB/s的神級效能，再創PCIe Gen4 SSD的速度巔峰。而microSDXC UHS-I U3 V30 A1遊戲專用記憶卡亦可相容於可攜式掌上遊戲裝置，輕易擴充儲存空間。

PANTHER RAGE DDR5電競發光記憶體為電競旗艦新產品，獨特設計全新升級，滿足玩家追求極致的野心；宇瞻高階電競品牌ZADAK同步展出多款系列產品，今年推出TWSG4S M.2 PCIe Gen4 x4固態硬碟，提供超薄石墨烯及鋁製散熱鰭片兩款散熱片，可有效降溫15%及35%，維持穩定效能，是電競玩家的致勝關鍵。而SPARK RGB DDR5電競發光記憶體在效能、容量、穩定度及省電效率上皆有顯著提升，瞄準高階電競市場，帶出新潮流。