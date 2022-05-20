經濟部20日公布4月外銷訂單統計。雖新興科技應用及數位轉型需求續強，但中國大陸封控導致產能降載、 物流人流受阻、原材料供應短缺等問題，並限縮消費市場，以致4月外 銷訂單下滑至519.0億美元，較3月減17.2％，較去年同月亦減5.5％。

按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續， 支撐電子產品年增4.3％；惟中國大陸實施封控措施，以及消費性電子 需求走緩，品牌客戶進行庫存調整，面板價格續跌，致資訊通信產品、 光學器材接單減少，分別年減21.5％、27.7％。

傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致石化產品價格高於上年 同月，帶動接單年增14.5％，惟基本金屬因鋼材需求趨緩，致接單年減 8.8％，塑橡膠製品受中國大陸封控措施，以及防疫用品需求滑落，且價格下跌影響，年減7.3％，機械則因全球政經環境動盪，中國大陸經濟成長走緩，業者對設備投資保守觀望，加上歐美疫後居家修繕設備需求回歸常態，致年減11.6％。

展望未來，各國陸續解除疫情管制措施，有利終端需求回升，加上高效能運算、5G 通訊、車用電子等新興科技應用持續拓展，以及疫情加速企業數位轉型步調，均可望維繫外銷接單成長動能，惟俄烏戰爭膠 、COVID-19疫情反覆不定、中國大陸動態清零防疫政策，加劇供應鏈瓶頸及通膨壓力，增添全球經濟及貿易下行風險，後續發展仍需密切關注。

據外銷訂單受查廠商對5月份接單看法，預期接單將較4月份增加之廠商家數占18.3％，持平者占59.1％，而減少者占22.6％，按家數計算之動向指數為47.8;按接單金額計算之動向指數則為50.5，預期5月份整體外銷訂單金額將較4月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為50.8、50.1及50.4。