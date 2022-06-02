行政院昨（1日）晚間宣布，台灣與美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，代表台美更進一步貿易往來，是走向雙邊貿易協定（BTA）的必要過程。民進黨立委許智傑也表示，希望能加快簽定BTA深化兩國關係。

鄭運鵬今（2日）在立法院受訪表示，很高興看到台美雙方在對等條件下「台美21世紀貿易倡議」，無論對兩國關係或台灣出口、進口及國際能見度，「台美21世紀貿易倡議」都是一個非常好的開始。

他說，從2020年9月1日，經濟部長王美花、駐美大使蕭美琴與美國國務院亞太助卿史達偉舉行線上座談會，由傳統基金會主辦，此外，2020年9月17日美國國務院次卿柯拉克訪台，2020年11月20日台美經濟繁榮夥伴對談也展開，這三個重要里程碑是美國總統川普時期。

再者，美國總統拜登就任，國民黨一直說民進黨賭錯邊，台美關係會不好，但是拜登總統上任後，與台灣的貿易關係也延續下來，甚至進度更密集；2021年3月3日，美國暫行國家安全指南「我們將根據美國的長期承諾，支持台灣這個領先的民主政體和關鍵經濟與安全夥伴」，這是指標性的內容。

鄭運鵬表示，這個倡議不用簽署任何協定，代表雙方政府願意進一步溝通交流，在貿易上有信任與往來。拜登總統上任後，就宣布不會再跟任何國家簽訂雙邊貿易，要處理的是全球戰略架構，但對台灣的確有實質進度，比川普時期有更密切的往來，樂觀其成，包含後續排除雙邊貿易障礙及相關具體成果。

他說，印太經濟架構（IPEF）是美國持續一段時間的談判，台灣本來就不在發起國，其中的印度在俄烏戰爭的立場跟美國及其他盟友不同，台灣要不要加入，美國也會考量其他成員國的狀況，在可行的狀況下，相信這些國家也願意跟台灣更進一步往來。

鄭運鵬提及，若在一個沒有準備好的狀況下貿然提出單方面需求，對台灣加入不見得有利，不會把貿易倡議當成補償，而是台美更進一步貿易往來，是走向雙邊貿易協定（BTA）的必要過程，不見得要跟印太經濟價格連結，這兩個是不同的架構。

此外，鄭運鵬也說，政委鄧振中也說等這樣的倡議等了30年，鄧是台灣高階文官負責國際談判，他都等了30年，代表台灣經歷多次政黨輪替，以前沒有這樣的進展，他也了解台美間的貿易往來，由他的內心話可以見證這是一個很重要的里程碑，是一個很重要的開始，若沒有這一步倡議，後面也不用談了；這是官方對官方而且是對等的，而且是好的開始。

民進黨立委陳亭妃表示，代表台灣經濟架構的重要位置，對台灣是非常有幫助的。許智傑表示，要給予大拇指肯定！希望能加快簽定BTA深化兩國關係，未來更能拋磚引玉，吸引更多國家跟台灣簽署雙邊協定。

許智傑說，此次BTA不是未納入首輪印太經濟架構的補償，BTA反倒是加入CPTTP跟IPEF的基礎，未來循序漸進、一步一腳印，朝向加入國際組織為目標繼續前進。