宇瞻(8271)召開股東會，通過每股盈餘分配之現金股利2.89元，以周二收盤價43.05元計算，現金殖利率6.71%，並通過以私募方式，辦理現金增資發行普通股案。公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次至二次辦理，所募集之資金將用於強化財務結構與提升公司未來營運績效，本次私募普通股總額不超過1100萬股。展望今年，宇瞻延續三大營運動能，續深耕智能物聯網、雲端運算、AI等應用場域。

宇瞻今年營運，以專注重點領域、布局未來技術與營運數位轉型三大方向，展現強大成長動能，並同時針對ESG(環境、社會、公司治理)永續發展，持續照顧所有利害關係人實現以數位儲存為核心，朝向成為科技化資訊服務整合的翹楚邁進。

宇瞻藉由三大營運動能，打造五大競爭力，為數據力，建立數據資料庫提升營運效益；研發力，持續推進新技術，充實研發量能；產品力，了解客戶需求，推出解決客戶痛的產品；行銷力，善用行銷科技趨勢，拓展品牌知名度；製造力，強化產品製造效率與品質，提升客戶滿意度。

全球市場變動與營運息息相關，面臨全球供應鏈各種挑戰，秉持過往韌性與彈性，致力維繫供應商關與敏捷的策略調整，透過營運體質優化優先穩定貨源，並確保客戶權益。同時善用行銷工具，鎖定特定市場、特定應用領域，提高品牌曝光度並開發高價值客戶。

面臨全球COVID-19疫情帶來的動盪與地緣政治的緊張局勢，或許總體經濟的不確定性將持續存在，可以肯定的是，AI和5G應用需求永無止境。展望今年，宇瞻延續三大營運動能，續深耕智能物聯網、雲端運算、AI等應用場域，同時為了朝向國際級的優質企業目標前進，設置永續發展委員會會專責落實公司治理與關注ESG議題。