半導體先進製程懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)預計6月下旬轉上櫃交易，實收資本額將自1.77億元增至2億元。受惠半導體廠積極擴增先進製程產能，帶動AMC污染防治產品需求，法人看好相關需求可望增添濾能營運成長動能，帶動獲利逐步提升。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。在模組濾網應用領域的產品效能與性價比高於同業，以在地化優勢取得客戶認可，在國內10奈米以下先進製程市占率已達近5成。

隨著半導體先進製程持續微縮，濾能AMC防治工具產品已成為客戶半導體先進製程標準配備，目前客戶包括全球晶圓代工大廠、面板廠及記憶體廠等，其中以12吋先進製程供應量為大宗，供應各種客戶指定規格需求。

濾能透過產品模組化的組合式設計，達到濾網廢棄物減量（Reduse）、框體重複使用（Reuse）、濾網再生重複使用（Refenerate）等3R目標，可降低濾網整體購置成本。公司也提出次世代產品可回收，達到100％回收、零廢棄物的循環經濟。

為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，濾能去年動工興建南科廠房，將導入自動化設備提升自製比重，預計明年首季投產。新廠亦將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

受惠半導體廠積極擴增先進製程產能，濾能2021年合併營收8.28億元、年增達28.01％，改寫歷史新高。雖然毛利率28.72％、營益率14.61％，低於前年31.94％、15.95％，但稅後淨利0.96億元、年增16.22％，每股盈餘（EPS）5.46元，均創歷史新高。

濾能2022年首季合併營收2.48億元，季減7.57％、年增達61.72％，毛利率23.07％、營益率7.12％，低於去年第四季29.58％、16.16％，但優於去年同期22.36％、6.9％。稅後淨利0.13億元，雖季減達59.24％、仍年增達91.56％，每股盈餘0.78元。

展望後市，濾能將分兩階段與晶圓代工客戶共同規畫廢棄物解決方案，首階段將導入外氣空調箱（MAU），確保廠區潔淨度後進行再生評估。第二階段則導入無塵室風機濾網機組（FFU）及最終機台端使用的再生濾網。若兩階段均順利導入，有望帶動濾能營收成長逾3成。

由於主要客戶為全球半導體產業先進製程領先者，為保持技術領先優勢，濾能持續研發新產品，也針對循環經濟及再生材料提升等相關大方向進行開發，將藉由入駐南科的半導體群聚效應深耕技術基礎，規畫拓展國內外市場。

法人認為，台灣半導體廠未來幾年進入大幅擴產期，將帶動濾能AMC化學濾網產品需求，南科新廠投產後有助增加供貨彈性、承接更多元業務。藉由建立自有產能、再生濾網導入、產品深廣度增加，均可望增添營運成長動能，帶動獲利能力逐步提升。