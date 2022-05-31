美國國防授權法案(NDAA)轉單效益持續顯現，降低了台灣及大陸疫情影響，晶睿(3454)總經理廖禎祺表示，目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，在手部分訂單已看到2023年，也有短期需求需要即時滿足，我們也適度漲價反應成本，希望能維持利潤表現。

晶睿通訊今天下午舉行線上法說會，由廖禎祺及品牌事業群執行副總經理顧中威主持，受惠於品牌及代工兩人事業群訂單成長，以及公司與台達電(2308)合作綜效顯現，晶睿通訊第1季合併營收為18.69億元，年增45.93%，稅後盈餘為1億元，年增93.45%，每股盈餘為1.17元；累計前4月合併營收為25.8億元，年增47.45%。

目前代工佔晶睿第1季營收約65%，品牌約佔35%。

廖禎祺表示，台灣本土疫情嚴峻，雖然已逐漸有應對方式，生產人力有受到影響，加上大陸嚴厲封城政策，有些物料遞延，對營運造成挑戰，包括：客戶運費及現貨成本，必須跟供應鏈做有效控管，讓我們謹慎看待第2季及下半年，不過目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，在手訂單有看到2023年，也有短期需求需要即時滿足，相對去年來說，我們把握度提高很多，希望第2季及下半年能延續第1季成長態勢，消化手上訂單，滿足市場需求。

顧中威表示，去年全世界都有供應鏈的問題，但大陸和其他國家不同，海康威視去年成長，主要來自於國內市場，北美仍有受到影響，這是晶睿的機會。

針對法人提問今年毛利率看法？顧中威表示，從去年到今年，因為天災人禍，原物料、運費及工資上漲，未來也有升息及通膨，生產成本有上漲壓力，我們客戶也能體諒物料成本上漲，代工有跟客戶議價，品牌也有漲價，希望能維持不錯的毛利率及利潤。

就兩大業務部門來看，在品牌事業群方面，晶睿今年3月在美國展示AI安防應用──雲端產品VORTEX，預計今年下半年在美國市場推出，公司也布局垂直市場，拓展交通、運輸、智慧工廠、智慧燈桿等市場，並銷售符合美國國防授權法系列產品，增加NDAA產品經濟規模，此外，公司也締結及強化軟/硬體夥伴關係，提升服務內容。

在代工事業群部分，晶睿開發新應用場景及客戶，擴大智慧零售應用，希望開拓AI新市場客戶；公司亦提供高效、準確的全方位門禁應用產品、擴大客群，拓展門禁安防應用；公司也利用中美貿易戰的市場機會獲得一線客戶，延伸NDAA效益；此外，公司亦藉由流程自動化、設備自動化，持續擴大產能，發展智能工廠。