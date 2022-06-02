彰化縣長王惠美親自到府發放慰問金。（吳敏菁攝）

知名紡織企業王波濤捐贈彰化縣政府6000萬元要幫助彰化弱勢，縣府邀集委員訂定「彰化縣政府關懷弱勢急難救助計畫」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府最大一筆捐款6000萬元，由紡織公司董事長王波濤去年8月捐出，縣府邀集委員訂定「彰化縣政府關懷弱勢急難救助計畫」，去年第一波發放308案，今年6月將發放第二波，分別由社會處、教育處、民政處提報弱勢家庭計211案，每戶發放2萬6000元，讓生活及時得到協助。

王波濤的大愛，持續溫暖許多邊緣家庭，重燃生活的希望，他是台灣知名紡織公司的負責人，家財萬貫，個人生活卻十分簡樸，1雙鞋穿了11年，他說人生不是來享受，能夠助人，生命才更有意義，26歲創業，就立志要捐出1億8000萬元做善事，漫長的66年來不忘初衷，去年在92歲終於達標了，愛心持續蔓延中。

縣長王惠美說，董事長王波濤父親早逝，從小家庭清寒，母親努力將6個孩子扶養長大，讓他對社會上的貧窮弱勢族群很能夠感同身受，在疫情衝擊下，許多弱勢家庭都更艱難，將親自親自到府發放慰問金，希望他們有足夠的防疫及民生資源。同時邀請社會大眾及企業一起齊心協力，在疫情期間分享自己愛心，陪伴弱勢家庭。