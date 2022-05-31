配合中央政策，新北市社會局今起陸續發放低收入戶及中低收入戶，每人5劑，讓弱勢戶進行快篩，預計有6萬4180人受惠。

社會局長張錦麗表示，快篩劑是防疫必備物資，但對於弱勢家庭也是一筆不小的負擔，新北市13日已補助低收入戶每戶500元購買，這次再配合中央政策，將32萬900劑快篩劑分送到29區公所，今起陸續發放給低收入戶及中低收入戶，每人5劑，預計會有6萬4180人受惠。

社會局救助科長石玉麗表示，新北市幅員遼闊，截至今中午，29區已陸續收到，小區因人數少，得以快速作業；但像板橋、三重、新莊、中和等大區，因人數較多，正在拆箱整理，並進行通知作業。

平溪區長曾繁盛說，該區列冊的低收、中低收合計有186人，收到930劑，透過社文課同仁快速通知作業，連同善心人士捐贈的民生物資一起發放給弱勢戶；淡水區長巫宗仁今早也在公所一樓親自發放快篩劑，他表示，之前民眾必須排隊購買快篩劑，這次由政府主動贈送弱勢民眾，相信可以提高民眾快篩的意願，以期早日發現、早期治療，避免傳染。