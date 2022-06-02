台美雙方昨日啟動「台美21世紀貿易倡議」，雙方將建立貿易談判架構，其中談判項目包含農業。學者表示，談判中的得與失必須要清楚盤點，產業界的意見是談判重要的籌碼，假如沒有做好盤點與準備就上談判桌，相當危險。

美國USTR副貿易代表畢昂琪(Sarah Bianchi)與我行政院政務委員鄧振中舉行視訊會談，雙方發起「台美21世紀貿易倡議」，分別在貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等11項目下談判，雙方也同意首次會議將在6月底於美國華府舉行。

台大農經系教授雷立芬直言，台灣不太可能在這個貿易談判上得到什麼好處，我們現在對美進口的都是大眾物資，都是我們缺乏的，我們一直想銷美我國農產品，但美國一直興趣缺缺。

從務實面來看，光運費到美國西岸就相當高，我們的冷鏈技術也還不是這麼到位，如果美國真的讓利給台灣，至少要先看我們能否抓住品質，否則賣到日本的鳳梨品質都參差不齊，更何況去美國。

雷立芬表示，美國現在遞出橄欖枝，但我們盤點好了嗎？是否在消費者需求和政治考量上都做足準備？否則這個協議的啟動也只是一束煙花，轉瞬即逝。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，談判就是利益交換，農業談判不外乎設法避免進口衝擊，以及如何擴大出口機會，但談判不會只談農業，必須要和議題綁在一起做策略規劃，也就是到底能換到什麼。

楊明憲說，如果對美國的要求照單全收，就就不用談判了，11個談判項目一定要有攻防思維，能攻得要爭取，要守得也要有優先順序，很多談判必須「理直氣壯」，其立足點來自產業界的意見與壓力，這些都是談判桌上的籌碼，假如我們都沒有做好規劃與準備，這才是危險的事情。