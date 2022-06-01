為強化台美雙邊貿易和經濟關係，行政院政務委員鄧振中今天與美國USTR副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi）視訊會談，行政院於會後舉行記者會，鄧振中表示，台美將啟動「台美21世紀貿易倡議」，並啟動貿易談判，首次會議將在本月底在美國華府舉行，台美經貿關係上多年期望跟美方貿易談判，現在正式展開。

鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前在「APEC貿易部長會議」舉行期間展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，雙方並約定數周後再進行會談，形式不限實體或視訊，雙方會面預計在6月下旬。不過，戴琪因另有其他要務，今天由畢昂琪與鄧振中視訊對話。

行政院記者會宣布「台美21世紀貿易倡議」啟動

鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議，分別為貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等11項目談判，雙方已經同意本月底在華府舉行首次會議，預計將會由他親自出席，與美方貿易談判代表正式展開談判。

鄧振中表示，本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。

至於台美21世紀貿易倡議是否取代原有的台美TIFA，鄧振中說，台美TIFA是20多年來對話機制，將來會持續維持，倡議明確目標經由談判達成經貿協定，兩國交往未來會越來越頻繁。