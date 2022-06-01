路透報導，拜登政府將於1日（當地時間）宣布投入超過21億美元的資金，以遏制美國食品供應系統在新冠肺炎疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後果期間暴露的弱點。

美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）將在大學發表演講時，公布這筆新資金將投入在加強食品加工和分銷方面的競爭，及增加獲得健康食品的機會，並擴大美國農民的市場。

威薩克演講前告訴路透，新冠病毒大流行期間的工人疾病和其他干擾，導致食品供應鏈出現延誤和堵塞，俄羅斯的入侵導致農業投入和食品價格上漲，這表明美國糧食經濟需要更加穩健。

威薩克說，為了使我們能夠應對未來的破壞，無論是未來的流行病還是其他什麼，我們需要一個更具彈性的系統，而更具彈性的系統也是一個有選擇的系統。

據報導，這些投資來自《美國救援計劃法》和其他救濟立法，將包括9億美元用於食品加工勞動力培訓和供應鏈基礎設施，5.5億美元用於小型食品企業和減少食品浪費，3.75億美元用於有機和城市農業專案，3.7億美元用於促進公眾獲得健康食品。

威薩克表示，美國農業部將與國會合作，透過即將到來的農業法案和下一個撥款過程，為新的和擴大的專案獲得長期資金。

據報導，2023年農業法案的聽證會已經開始，談判可能會在下屆國會會議上正式開始。 美國農業法案通常每五年通過一次。

在這次21億美元的投入前，美國農業部已承諾為獨立肉類和家禽加工廠提供7.75億美元的技術援助、貸款和贈款。