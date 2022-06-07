一名人妻自爆自己的性慾比較高，生日當天和老公行房次數高達4次，導致老公下體濺血，事發至今一個月過去，即便老公傷口已癒合，但無論怎麼做都無法順利「進入」，令她忍不住嘆「老公被我玩壞了」。

原PO昨（6）日於《爆料公社-匿名公社》指出，自己的慾望比較高，一周7天至少6天會和老公「做功課」，而老公總是「有求必硬」，從未拒絕，結婚10年來兩人一直過著幸福美滿的日子。

原PO表示，她生日當天性慾特別高漲，和老公翻雲覆雨4次，期間老公突喊痛痛的，抽身時發現濺血，她和老公異口同聲說「是你的還是我的血？」她急忙開燈檢查才發現是老公的生殖器在流血，隔天她陪同老公到醫院檢查，醫師開藥並提醒傷口仍有裂開危機，更警告「不要玩太劇烈」。

原PO說，老公從醫院返家後休養逾一個月，傷口癒合後再次「開機」，卻無法像從前一樣順利「進入」，令她無奈地說，「怎麼辦？老公被我玩壞了」。

貼文曝光後，引發網友回應，「只有耕死的牛，沒有耕壞的田」、「一周最少6次我看得都感覺被榨乾了，妳老公是真男人」、「女人狠起來，男人根本不夠看」、「再次應證了女人三十如狼，四十如虎」。