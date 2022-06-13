居然還有這種惡質的人！有位人妻在網上抱怨女同事，她表示自己懷孕3個月，開心的向同事們告訴這好消息，豈料，公司有位老愛找她麻煩的女同事，卻眼紅口出酸言「懷孕有什麼了不起，不就是被內射」，讓她身心受到傷害，並認為若在公司不小被該女同事絆倒，又因為辦公室沒監視器，讓她覺得很擔心。

一名人妻在「Dcard」論台發文，她表示公司有位女同事老是看她不順眼，有次她因為懷孕已經3個月，開心的向同事們公布好消息，那位愛找她麻煩的女同事卻眼紅酸，「懷孕有什麼了不起，不就是被內射」，該女同事還警告她之後請產假，別想把工作丟給大家，她當下「氣到頭暈」，日後也很擔心該位女同事會不會在公司故意絆倒她，由於辦公室也沒有監視器，讓她很害怕。

人妻開心公布已懷孕3個月消息，竟遭女同事眼紅酸「懷孕有什麼了不起，不就是被內射」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示，「這種人不用理她，小心就好，少跟她接觸保持好心情」、「是因為她生不出來才看妳不順眼嗎」、「別讓這麼低俗的人影響寶寶」、「這同事講話好沒營養」、「投訴到公司性平會」、「職場霸凌，性騷擾，錄音好就送下去了」、「居然還有這種惡質的人」、「懷孕還是要好好照顧好自己跟寶寶」。