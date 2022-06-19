1名人妻與丈夫相識7年、結婚4年，2人卻在熱戀期過後就過著無性生活，她原以為即便丈夫沒性趣，至少能安穩地過下去，但她如今卻已2次抓到對方出軌，無奈喊「原來我老公不是對女生沒興趣或是低性慾，是對我而已」，最後她說男人會出軌就是會出軌，分享自己的慘痛教訓，告誡其他女性。

該網友在Dcard上發文表示，他與丈夫相識7年、結婚4年，育有1子，丈夫各方面條件都不錯，她原以為會是幸福婚姻，但沒想到2人熱戀期一過就過著無性生活，丈夫不再對她有性趣，她本來認為2人至少能安穩走下去，說「伴侶對我的不感興趣以及逃避讓我感到很痛苦，但到後來還是決定如果他可以好好跟我走下去，或許那些都不是這麼重要」。

人妻原以為即便丈夫沒性趣，至少能安穩地過下去，但她如今卻已2次抓到對方出軌，無奈喊「原來我老公不是對女生沒興趣或是低性慾，是對我而已」。（翻攝自Dcard）

沒想到該女網友卻在孩子2歲那年發現丈夫出軌，無奈說「原來我老公不是對女生沒興趣或是低性慾，是對我而已」，她說其實早在婚前就曾抓到丈夫外遇，當時對方哭著求她原諒，她如今發現會偷吃的人就是會偷吃，她選擇相信對方的後果就是再遭背叛，她曾為了家庭辭去工作，拿存款買車買房，如今她已心灰意冷，決定提出離婚。

其他網友留言說「也不用勸世，當初妳自己也知道外遇只有0和無數次，這點女生都知道，但卻每次原諒了，才來勸世」、「大家都知道外遇只有0和無數次，但大家身在其中只會因為愛因為捨不得選擇閉上眼，就像妳明明知道交往的時候就無性了，你卻選擇跟他結婚，所以沒什麼好勸世的」、「加油，至少你清醒了，現在好好愛自己」。